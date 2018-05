VICENZA – Domenica 10 giugno si voterà anche a Vicenza per le elezioni comunali 2018. Sono sei i candidati a sindaco: per il centrosinitra Otello Dalla Rosa, per il centrodestra Francesco Rucco, Andrea Maroso per la lista “Siamo veneto”, Leonardo Bano per la lista “No privilegi politici”, Franca Equizi per la lista “Grande Nord” e Filippo Albertin per il “Potere al popolo”. Fuori dalla competizione il Movimento 5 Stelle.

Come si vota? Vicenza è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti? Clicca qui per il fac simile della scheda elettorale per i comuni sopra i 15mila abitanti.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Vicenza Today ha stilato l’elenco di tutti i candidati al consiglio comunale. Ecco l’elenco:

OTELLO DALLA ROSA

Partito Democratico

DIEGO ALBANESE • CRISTINA BALBI • LAURA BASCHIROTTO • CECILIA BASSANELLO IN FRANZOIA • VALTER BETTIATO FAVA • GIACOMO BEZ • FARIDA BOCCHESE • MARCO GIOVANNI BORIN • GINEVRA BULGARINI D’ELCI • MATTIA CAODURO • VALENTINA CHINDAMO • LORENA CIANETTI • MARCO COZZI • ANTONIO MARCO DALLA POZZA • SIMONE DATO • BRUNA REDOLFI DE ZAN IN SACCO • ALESSANDRO MARCHETTI • ALESSANDRA MAROBIN • ANTONIO MUSCAS • ALESSIA PACINI • GIULIANO PARODI • ENRICO PERONI • LORENZA PROSPERO • LORENZA RIZZINI • GIOVANNI BATTISTA ROLANDO • FIORAVANTE ROSSI • ISABELLA SALA • LORIS SCHIAVO • CRISTIANO SPILLER • ANGELO TONELLO • ROSARIO VIGNERI • RENATO VIVIAN

Quartieri al centro

PIERPAOLO ALBERTI • LORELLA BACCARIN • GIACOMO BARBA • MARIA TAMARA BARBIERI • LUCA CAODURO • ANDREA CASTELLO • FRANCESCO COJUTTI • RAFFAELE COLOMBARA • ANNAMARIA CORDOVA • VALERIA CROCI • GIANCARLO DEI ZOTTI • GIOVANNA FRANCHIN • ANNA GIORIO • MARIA LUISA GRANDI • DANIELE GUARDA • GIOVANNI EZIO MARTINI • ANNA LISA MENINI • SILVANA MOSELE • SALVATORE MULÈ • DINO NANI • AUDENZIO OLIVIERO • LUCIANO RICCARDO PAROLIN • MASSIMO PECORI • ANNAMARIA PELLIZZARI • SASA PETKOVIC • FLAVIO PIANEGONDA • FRANCESCA PISPISA • LUCA RESTAINO • GIACOMO RIGONI • EUGENIO SOLDÀ • GIULIA STELLA • ROBERTO VOLPIN

Vinova – Dalla Rosa

RITA AMBROSI • GIULIA ANDREOTTI • MATTEO BALBO • ELIANA BARCELLONA • MASSIMO BARDIN • CORRADO BATTILANA • STEFANO BERETTA • ELEONORA BERTIN • RICCARDO CAGNES • GABRIELLA CANALE • SONIA CAROLLO • ANDREA CHIMETTO • CLAUDIO CIBIC • FRANCO CONZATO • ELENA FORTUNA • ALBERTO GIULIARI • ARMANDO MERLUZZI • STEFANO MONTI • ROBERTO OBOE • MARINA PERIC • GAETANO POVOLO • DIEGO SILVESTRI • CARLA SPESSATO • MATTIA STELLA • ENNIO TOSETTO • SALVATORE TRUGLIO INGARGIOLA • ORNELLA VISENTIN • MARIA CHRISTINA YOUNG • LUCIO ZALTRON • GIANPAOLO ZAMPIERI • FABIO ZANCAN

Da adesso in poi – Civici per Vicenza

PUPILLO SANDRO • ANTONELLO CHIARA • BALDIN LUCA • BASSO MAURIZIO • BOSCO MASSIMO • BRESSAN LORENZA • CARRIERI TOMMASO • CASON PETRA OLIVARES • DAL MASO EVERARDO • D’ANGELO MARIO • EDDAHBI MOHAMMED SIMO • FANTIN NICOLA • FAVERO CARLA • FRIGO MONICA MORGAN • GALLA ALBERTO • GIACOMIN ADRIANA • GIACON GIANPAOLO • MINIUTTI BENEDETTA • MURARO MONICA • MUTTERLE IACOPO • PAGANOTTO SARA • RABITO MARCO • RISINO BENEDETTA • ROVIARO MARTINO • RUGGERI TOMMASO • SAGGIN PAOLO • SCUSSOLIN SONIA • SELMO GIOVANNI • SGARABOTTO BERTILLA • STEFANI DAVIDE • TONELLO NICOLA • ZANETTI FILIPPO

Coalizione civica per Vicenza

SILVIA DALLA ROSA • LEONARDO NICOLAI • NORA RODRIGUEZ • MATTIA PILAN • BARBARA BELLOSSI • CIRO ASPROSO • VITTORIA BENEDETTI • ROBERTO CERVATO • STEFANIA CERASOLI • DAVIDE DE MEO • MARIANA DANAZZO • JACOPO FERRARESE • DIANA LEONARDELLI • DAVIDE MORSELLI • ANITA LIOTTO • ROBERTO PELLIZZARO • ELISABETTA NARDIN • ALESSANDRO SANTOLIQUIDO • SONIA RESIDORI • ANDREA SEGANFREDDO • MARIANGELA SANTINI • ANDREA SILVESTRI • BARBARA SIGNAROLI • ENZO VOCI • PAOLA SILVESTRI

FRANCESCO RUCCO

Rucco sindaco

VALERIO SORRENTINO • ANDREA AGOSTINELLI • GIOIA BAGGIO • ANTONIO BALDASSARRE • PATRIZIA BARBIERI • ANDREA BERENGO • SILVIA BRAVO • VALTER CASAROTTO • CRISTINA CENTOMO • IVAN DANCHIELLI • LEONARDO DE MARZO • MAURO GALDI • SILVIO GIOVINE • FRANCESCA LACCHETTI • ALESSANDRO LAVARRA • TOMMASO LISTRANI • ALESSANDRA LOLLI • MARCO LORENZI • MARCO LUNARDI • GIUSEPPE MARRA • NICOLÒ NACLERIO • GIOVANNI PERIZ • VALERIA PORELLI • GIOVANNA RIELLO • GIAN PIETRO SANTINON • ANTONIO SERRAINO • SIMONA SIOTTO • CATERINA SOPRANA 29. MAURO VENZO • CHIARA VISENTIN • LUCA ZANON • LUCIO ZOPPELLO

Lega

ROBERTO CIAMBETTI • FILIPPO BUSIN • MATTEO CELEBRON • SILVIA MAINO • ROBERTA ALBIERO • VALERIA ARCUDI • IREN BARANYI • LUCIANO BATTISTELLO • DAVIDE BULGARELLI • ALESSANDRO DROSERA • GIOVANNI GASPARI • GIORGIO GIANELLO • IRENE FRANCESCHINI • ALBERTO LAZZARIS • LORENZO LIBONDI • ALBERTO MAGNABOSCO • JACOPO MALTAURO • MONICA MARCON • FRANCA MATTIELLO • MARCO MOLINARI • LUCA NOBILI • ANDREA PELLIZZARI • UMBERTO PITTON • CLAUDIA POSENATO • EVA PRANOVI • GIUSEPPE RACANO • MATTEO REGINATO • STEFANO SARTORI • CORINNE SASSO • CRISTINA TOLIO • MARIA SIBILLA VALENTE • ANTONIO ZANCAN

Forza Italia

ELISABETTA GARDINI • CIRO AMMENDOLA • LISA BRAGAGNOLO • SIMONE CAPITANIO • ALESSANDRO CARRARO • ROBERTO CATTANEO • MARISA CORTIANA • MICHELE DALLA NEGRA • MONICA DANI • FRANCESCA FERRARA • ILARIA FOLETTO • RITA GAMMARANO MORAS • CHIARA GIANNONI • GIOVANNI GRESELE • DAVIDE MARANZAN • LUIGINA MARCON DALL’ANTONIA • MATTEO MARRA • STEFANO ORSANO’ • ROCCO PANICO • STEFANO PAUSA • FEDERICO POLITI • LUCA PONCATO • GABRIELE PONTALTI • FRANCESCO SAONCELLA • MATTEO SERRA • RITA SPASIANO • IBRAHIMA TALL ELHADJI • CARLO TESO • SERENA TODESCATO • CARLA ZILIO • MARCO ZOCCA • FRANCESCA ZORDAN

Fratelli d’Italia

MATTIA IERARDI • CRISTEL CONTE • TANIA COCCO • ROSA SIGILLO’ • DANIELE PEDRAZZOLI • ELEONORA GARZIA • ELISA CAVALLI • STEFANO SCALABRINO • MARTA MARAN • SABINA ROSA • FABRIZIO MASSARO • SILVIA MURARO • MAGDA STANKUSOVA • LEONARDO BAU’ • MARIA DE BUONO • ENRICO MAGRI • BARBARA POVOLERI • MARCO GIULIATO • ELENA FISCATO • FRANCESCA LOTTO • FABIO SUELLA • PAOLA MENEGHETTI • ROMINA PESAVENTO • STEFANO CAVICCHIOLI • SARA DELFINO • GIORGIO MONTANARI • RAFFAELE CINNELLA • EUGENIO MAROTTA • MARCO BORTOLAN • LUIGI ARUTA • PATRIZIA MENTI • PAOLO PULLIN

Lista Cicero

CLAUDIO CICERO • NICOLA BACCARIN • CARLA BALDESCHI detta LUISIANA • MASSIMO BONETTO • ALBERTO BORDIGNON • GIUSEPPE BOVE • ADRIANO CAROLLO • PAOLA CASAROTTO • MARTA CASTEGNERO • LAURA CIBINEL • MATTEO COMITO • ROBERTO D’AMORE • BETTY DAL CORTIVO • FRANCESCO DALLA TOMBA • GIANLUCA FRIGO • ROLANDO GAINO • SHEQERE GOBJA CASA detta CLAUDIA • SERGIO MAISTRELLO • ANNA PERTEGATO • TIZIANA PESERICO • FEDERICO PIERI • ALESSANDRA POZZA • LAURA ROMITO • RENATO SASSO • NICOLA SANDANO • LUCIANO ZANIN • LOREDANA ZEZZA BOCCHESE

Vicenza ai Vicentini – Il Popolo della Famiglia

STEFANO GIOVANNI BOSCHIERO • LUCIO VICENTINI • ALESSANDRO CEGALIN • MASSIMO OMERINI • MAURO CASALIN • TURI SAMBO • MASSIMO BIASUTTO • ANTONIO LANGELLA • SIMONA DARO’ • LAURA TORLI • LUCIA MENIN • SARA NORELLI • MARCO CRIPPA • NICOLA ZAMBON • MASSIMILIANO PIVA • FILIPPO FORNASA • SIMONA ERARIO • MIRIAM TARANTINO • SAMUEL GUIOTTO • CARMEN GASPARINI • GIOVANNA CAROLLO • ELISABETTA ADA LANGELLA • MARINELLA CARBONIERO • KATIA BIASIOLO • ARABELLA RUCCO • ELISABETTA MANIGLIO • MARIO MARCO CALVELLI • GIANCARLO AUQUE DE SILVESTR

ANDREA MAROSO

Siamo Veneto

ARIANNA BAROCCO • MARCO BUSATO • ALAIN CARINO • MARIA ILDA CARINO • ENRICO CAVALIERE • ELISABETTA CHIODI • GIULIO CHIODI • MIRKO COLPO • SARAH COLPO • SALVATORE DURANTE • MATTEO FAGGIONATO • MASSIMO GAZZANI • ANDREA LANGELLA • RICCARDO MAGGIOLO • MARCO MAGRIN • LARA MICHELETTO • FEDERICA MUSCO • ANDREA RIGON • BARBARA RIZZO • RENATA LINA ROSSATO • SARAH SPEGGIORIN • LISA STERCHELE • MASSIMILIANO TASIN

LEONARDO BANO

No Privilegi Politici

GINO BADII • SIMONETTA BASSO • ANDREA CALIARO • ANTONIO CECCON • ALBERTO COMACCHIO • GRAZIANO DALL’AGLIO • GRAIGG FAGGIONATO • MANOLA FRACASSO • SILVANO GIOMETTO • VALERIA MAROSTICA • IMERIO MARZARI • DAVIDE MARSILIO • NICOLA MILANO • RAFFAELA MISSIAGGIA • STEFANO NARDOTTO • ATTILIO PAGLIARINI • ANDREA PASSUELLO • LORIS PIGOZZO • MISEL RAKIC • MONICA ROETTA • ROSSELLA SAVIO • ANDREA GIUSEPPE VALENTE • EDOARDO VENERI • PASQUALE VITIELLO • ANTONELLA SIMONATO • DARIO TONIOLO • EROS DE BENEDETTI • PAOLA ADDA • CINZIA VANIN • ANGELO CASAGRANDE

FRANCA EQUIZI

Grande Nord GIORGIO BRUSAROSCO • ELENA ALBANELLO • MATTEO BALBO • TIZIANO BORTOLIERO • GIUSEPPE CALGARO • SISSY CALGARO • NICOLETTA CALGAROTTO • LUIGI CAMPANA • ORNELLA CAROLLO • LUISA CAROLLO • MICHELANGELO DALLA FRANCESCA CAPPELLO • EDOARDO GEMO • GIULIA GUERRA • NICOLA GUERRA • ANGELO LUCCHINI • MARIA TERESA MACULAN • ALESSANDRO MARINI • IVANA CATTELAN • ROBERTO MOSELE • FRANCESCO NICOLI • IVANO NOSILIA • GIORDANO PILOTTO • GIULIO PROFESSIONE • ILARIA PROFESSIONE • BRUNO GIUSEPPE • CLARA SCAMPORRINO • ANDREA TODESCO • GEORGIA TRETTO • GIORGIO TRONCA • LAURETTA VIERO • VALTER ZAGOTTO • ANTONIO ZANCHIN • ELENA ZOSO

FILIPPO ALBERTIN

Potere al Popolo

ENRICO DELLE FEMMINE • IRENE RUI • ALFREDO SPANO • LAURA BAGHIN • ANTONINO PEDALINO • ELENA AMBROSINI • FILIPPO ROMEO • PAOLA GIRARDELLO • PAOLO CONSOLARO • RITA CARMELA ROMEO • MORTEZA NIROU • ADRIANA MARIGLIANO • RAFFAELE D’ALESSANDRO • MARIA TERESA FABRIS • ENRICO ZOGLI • RITA ARMENI • SERGIO LOVO • MARCO ORLANDI • MARCELLO LIMOLI • ALESSANDRO FOGAGNOLI • GIORGIO ENRICO DAL PONTE • ARNALDO CESTARO