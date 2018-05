VITERBO – Domenica 10 giugno si voterà anche a Viterbo per le elezioni comunali 2018. Sono otto i candidati a sindaco:

Giovanni Arena, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Fondazione

Paola Celletti, Lavoro e Beni Comuni

Luisa Ciambella, PD e alleati

Massimo Erbetti, Movimento 5 Stelle

Chiara Frontini, Viterbo2020

Filippo Rossi, Viva Viterbo

Francesco Serra, minoranza Pd

Claudio Taglia, CasaPound Italia.

Come si vota? Viterbo è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti? Clicca qui per il fac simile della scheda elettorale per i comuni sopra i 15mila abitanti.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Questo l’elenco dei candidati al consiglio comunale (fonte: newtuscia.it):

Candidato sindaco Giovanni Arena

Forza Italia:

Achilli Matteo – Grafico Pubblicitario

Grafico Pubblicitario Bufalini Francesca – Avvocato

Avvocato Bugiotti Paola – Preside

– Preside Cerocchi Marco – Commerciante

– Commerciante Ciarlanti Francesco – Funzionario di Banca

– Funzionario di Banca Condurelli Sabrina – Dottore Commercialista

– Dottore Commercialista Cordella Stefania – Consulente del Lavoro

– Consulente del Lavoro Crasta Angiola Maria – Insegnante

– Insegnante D’Avino Vincenzo – Imprenditore

– Imprenditore D’Ottavio Francesco Maria – Laureando in Giurisprudenza

– Laureando in Giurisprudenza Fanelli Lorenzo – Imprenditore

– Imprenditore Filoscia Roberta – Farmacista

– Farmacista Loria Antonio – Ristoratore

– Ristoratore Lotti isabella – Dottoressa in Scienze politiche

– Dottoressa in Scienze politiche Macri Massimiliano – Impiegato

– Impiegato Marini Giulio – Impiegato alla Camera di Commercio

Impiegato alla Camera di Commercio Merlani Gian Marco – Imprenditore Turistico

– Imprenditore Turistico Micci Elpidio – Commerciante

Commerciante Miloni Marco – Assicuratore

– Assicuratore Moltoni Francesco – Libero Professionista

– Libero Professionista Muroni Paolo – Libero Professionista

– Libero Professionista Poleggi Renzo – Impiegato

– Impiegato Proietti Mauro – Assistente Parlamentare

– Assistente Parlamentare Proietti Ragonesi Daniela – Agronoma

– Agronoma Purchiaroni Fabrizio – Ingegnere

– Ingegnere Rossi Roberto – Avvocato

– Avvocato Salza Gianluca – Militare

– Militare Sberna Antonella – Responsabile Aziendale

– Responsabile Aziendale Tabarri Giulia – Impiegata

Impiegata Torromacco Marco – Commercialista

– Commercialista Valleriani Elisa – Store Manager

– Store Manager Zarletti Giampaolo – Imprenditore Sanitario

Lega:

Albertelli Alessandro – Studente

– Studente Arena Mauro – Pensionato

– Pensionato Basili Massimo – Dirigente e Sindacalista

Dirigente e Sindacalista Brachino Valentina – Commessa

– Commessa Buonodono Vito – Imprenditore

– Imprenditore Caporossi Stefano – Imprenditore

– Imprenditore Carnassale Mario – Consulente del Lavoro

– Consulente del Lavoro Catasca Mauro – Militare in congedo

– Militare in congedo Cima Massimiliano – Consulente Informatico

– Consulente Informatico Corbellini Silvia – Avvocato

– Avvocato D’Agostino Gianluca – Carroziere

– Carroziere Evangelista Stefano – Imprenditore

– Imprenditore Goddi Giuseppe – Agricoltore

– Agricoltore Guerrini Maurizio – Commercialista

– Commercialista Ianneli Roberto – Dipendente della Pubblica Ammnistrazione

– Dipendente della Pubblica Ammnistrazione Lucidi Alessandro – Assicuratore

– Assicuratore Malachin Jacopo – Pilota Militare

– Pilota Militare Marcoaldi Carlo – Ex Ufficiale della Polizia Locale

– Ex Ufficiale della Polizia Locale Marini Balestra Andrea Stefano – Avvocato, ex Giudice di Pace

– Avvocato, ex Giudice di Pace Merli Valter Rinaldo – Dipendente Ipermercato Conad Viterbo

– Dipendente Ipermercato Conad Viterbo Mieses Lasen Rosalia – Insegnante e Mediatore Culturale

– Insegnante e Mediatore Culturale Monti Riccardo – Geometra Omav Edilattoniera

– Geometra Omav Edilattoniera Montini Maria Grazia – Imprenditrice

– Imprenditrice Nunzi Claudia – Imprenditrice Digitale

– Imprenditrice Digitale Perlorca Ombretta – Dipendente Azienda Privata

– Dipendente Azienda Privata Quercia Vania – Casalinga

– Casalinga Salcini Ludovica – Consulente del Lavoro

– Consulente del Lavoro Scardozzi Antonio – Pensionato

– Pensionato Romano Ninfa – Casalinga

– Casalinga Taraddeo Luigi – Quadro Direttivo

– Quadro Direttivo Zenobi Loretta – Imprenditrice

– Imprenditrice Zoco Pina – Dipendente Terme dei Papi

Fondazione:

Bruni Antonella – Funzionario ASL viterbo

– Funzionario ASL viterbo Casertano Sandro – Dipendente Pubblica Amministrazione

– Dipendente Pubblica Amministrazione Ceccariglia Mauro – Imprenditore

– Imprenditore Costantini Daniele – Impegato

– Impegato Macri Ornella – Dipendente ASL

– Dipendente ASL Fioraventi Maria – Consulente del lavoro

– Consulente del lavoro Fracassini Federico – Ingegnere

– Ingegnere Giovinazzo Stefano – Infermiere

– Infermiere Graziotti Daniele – Dipendente Asl

– Dipendente Asl Lucernoni Alessio – Agente assicurativo

– Agente assicurativo Magro Rachele – Psicologa

– Psicologa Marra Stefano – Dottore in Scienze Organizzative e Gstionali

Dottore in Scienze Organizzative e Gstionali Mondini Linda – Insegnante

– Insegnante Moretti Manuela – Geometra

– Geometra Pallucca Marco – Militare dell’Esercito

– Militare dell’Esercito Pintus Maurizio – Imprenditore

– Imprenditore Redi Andrea – Consulente tecnico per la sicurezza

– Consulente tecnico per la sicurezza Siglia Arnaldo – Dipendente Regione Lazio

– Dipendente Regione Lazio Sarzana Serena – Dipendente Amministrazione Provinciale

– Dipendente Amministrazione Provinciale Talotta Roberto – Dirigente Sindacale

– Dirigente Sindacale Tomi Cristian – Libero professionista

– Libero professionista Valentini Barbara – Operatore di esercizio

– Operatore di esercizio Veschi Ettore – Amministratore società brokeraggio assicurativo

– Amministratore società brokeraggio assicurativo Vincenti Mauro – Impiegato

Fratelli D’Italia:

Allegrini Laura – Senatore

– Senatore Amantini Donatella – Avvocato

– Avvocato Bartolucci Claudio – Militare dell’Esercito

– Militare dell’Esercito Bassetti Anna – Insegnante

– Insegnante Bianchini Paolo – Imprenditore nel settore della ristorazione

– Imprenditore nel settore della ristorazione Bozzo Paolo – Informatico

Informatico Buzzi Luigi Maria – Consulente Aziendale

– Consulente Aziendale Celestini Claudio – Tecnico della Prevenzione Asl

– Tecnico della Prevenzione Asl Cepparotti Elisa – Imprenditrice

– Imprenditrice De Simone Andrea – Commercialista, Direttore Confartigianato

– Commercialista, Direttore Confartigianato Di Marco Alessandra – Commerciante

– Commerciante Di Pietro Sofia – Commessa

– Commessa Fantucci Costanza – Imprenditrice

– Imprenditrice Ferri Aquilio – Insegnante

Insegnante Fini Vincenzo – Libero Professionista

– Libero Professionista Fornasiero Roberta – Educatore Ambientale

Educatore Ambientale Fortini Fabrizio – Notaio

– Notaio Galarti Vittorio – Carabiniere

– Carabiniere Grancini Gianluca – Libero Professionista

– Libero Professionista Grandi Darik – Operatore Socio Sanitario

– Operatore Socio Sanitario Granelli Giulia Maria – Imprenditrice

– Imprenditrice Ioppolo Vittrio – Imprenditore

– Imprenditore Mancini Simona – Praticante Avvocato

– Praticante Avvocato Papalia Tiziana – Avvovato

– Avvovato Piacentini Carlo – Militare Aeronautica Militare

– Militare Aeronautica Militare Piastra Federica – Libero Professionista

Libero Professionista Porciani Bernardino – Architetto

– Architetto Salvatori Donatella – Dipendente Talete

Dipendente Talete Simoncini Francesco Maria – Dipendente Caf

– Dipendente Caf Ubertini Claudio – Consulente Tributario

– Consulente Tributario Zappi Cristiano – Vigile del Fuoco

Unione di Centro:

Casini Felice

Vaccarotti Loredana

Raguso Teresa

Alaimo Gaetano

Alaimo Maria

Borgarelli Erica

Castagnaro Maria Elisa

Cima Stefano

Corigliano Paolo

Del Cima Claudio

Dal Corso Massimo

Vaccarotti Marzio

Milioni Giulia

Annarumma Luca

Calevi Margherita

Congiu Sara

Vaccarotti Secondo

Bellettini Ada

Franceschini Simone

Salomone Vincenza

Carletti Giampaolo

Sberna Alessandro

Milioni Licia

Candidato sindaco Claudio Taglia – Primario ospedaliero rep.maxillo-facciale, U.O. Belcolle

CasaPound Italia Viterbo

UMBERTO CIUCCIARELLI – Agente di Commercio

Agente di Commercio Daniele Marinetti – Specialista Gestione Operativa Poste Italiane

– Specialista Gestione Operativa Poste Italiane Carlo Cristi – Odontoiatra

– Odontoiatra Roberto Licci – Assicuratore

– Assicuratore Patrizia Grilli – Odontotecnico

– Odontotecnico Paolo Francesco Bellacanzone – Dirigente FF.SS.

– Dirigente FF.SS. Patrizia Frangipane – Atleta ed Imprenditore

– Atleta ed Imprenditore Francesco Bonucci – Imprenditore

Imprenditore Rolando Mei – Libero Professionista

– Libero Professionista Deborah Carletti – Impiegata Amministrativa

– Impiegata Amministrativa Luigi De Falco – Sottufficiale in congedo FF.AA. Italiane

– Sottufficiale in congedo FF.AA. Italiane Pasquale Schirru – Imprenditore Edile

– Imprenditore Edile Giancarlo Pelli – Ingegnere Meccanico

– Ingegnere Meccanico Martina Santini – Studentessa

– Studentessa Niccolò Bucci – Agente Immobiliare

– Agente Immobiliare Giuseppe Di Iasi – Chef

Chef Seralessandri detto Ser – Infermiere

– Infermiere Silvia Ceccarelli – Impiegata

– Impiegata Emanuela Bassanelli – Impiegata

– Impiegata Claudia Fiasco – Studentessa

– Studentessa Matteo Santini – Studente

– Studente Sharon Bisi detta Vix – Atleta e Grafico Pubblicitario

– Atleta e Grafico Pubblicitario Leonardo Campoli – Operaio

– Operaio Camilla Petrucci – Studentessa Universitaria

Viterbo in Musica:

FEDERICO MELI – Docente in educazione fisica, Istruttore di scherma e scherma in carrozzina, Cantante della rock band Giorni Anomali

– Docente in educazione fisica, Istruttore di scherma e scherma in carrozzina, Cantante della rock band Giorni Anomali Cristi Mario – Musicista e Chirurgo Odontoiatra

– Musicista e Chirurgo Odontoiatra Rossella Scuderi – A tleta di Scherma in Carrozzina

tleta di Scherma in Carrozzina Sonia Marucci – Perito Agrario e Casalinga

Perito Agrario e Casalinga Laura Passeri detta Del Cheshire – Tatuatrice

detta Del Cheshire – Tatuatrice Alessandro Nobili – Agente Immobiliare

Agente Immobiliare Federico Fabio – Impiegato e Pallavolista a Livello Agonistico

– Impiegato e Pallavolista a Livello Agonistico Andrea Frittelli – Maestro di Chitarra e Chitarrista Turnista

– Maestro di Chitarra e Chitarrista Turnista Jessica Spiniello – Bar Tender

Bar Tender Daniele Edemetti – Volontario nell’Associazionismo per disabili

– Volontario nell’Associazionismo per disabili Simone Valentini – Atleta e Commesso

– Atleta e Commesso Riccardo Aquilanti – Musicista ed Imprenditore

– Musicista ed Imprenditore Marica Ciprianetti – Madre a tempo pieno

– Madre a tempo pieno Lavinia Nepa – Atleta ed Istruttrice di Ginnastica Artistica

– Atleta ed Istruttrice di Ginnastica Artistica Patrizia Bruzziches – Imprenditrice

– Imprenditrice Enrico Castellucci – Terapista Occupazionale e Laureando in Scienze Motorie

– Terapista Occupazionale e Laureando in Scienze Motorie Elisa Poggetti – Commessa

– Commessa Andrea Ena – Studente Universitario

Studente Universitario Angelo Appolloni – Arrangiatore, Musicista e Fonico

Arrangiatore, Musicista e Fonico Diego German i – Atleta di scherma in carrozzina

i – Atleta di scherma in carrozzina Sara Armano – Studentessa

– Studentessa Alessandro La Corte – Operaio Edile

– Operaio Edile Alessandro Lucchi – Scuola Calcio del Pilastro e Poste Italiane

– Scuola Calcio del Pilastro e Poste Italiane Andrea Crostella – Meccanico

Candidato Sindaco Luisa Ciambella

Partito Democratico:

RICCI ALVARO – Geometra

– Geometra Perà Sonia – Dottore Commercialista e Assessore uscente

– Dottore Commercialista e Assessore uscente Minchella Martina – Seg. Unione Comunale, Cons. Uscente

– Seg. Unione Comunale, Cons. Uscente Rizzello Antonio – Vice Segretario Unione Comunale, Avvocato

– Vice Segretario Unione Comunale, Avvocato Bizzarri Daniela – Cons. uscente, Pensionata

– Cons. uscente, Pensionata Fabbrini Aldo – Cons. uscente, Funzionario Postale

– Cons. uscente, Funzionario Postale Scorsi Christian – Cons. uscente, Impiegato

– Cons. uscente, Impiegato Albanesi Daniela – Psicologa, Casalinga

– Psicologa, Casalinga Borgi Marcelliano – Assicuratore

– Assicuratore Botondi Rinaldo – Professore Universitario

– Professore Universitario Busti Moreno – Medico

– Medico Calcagnini Stefano – Avvocato

– Avvocato Celestini Pamela – Infermiera

– Infermiera Cencioni Federica – Insegnante

– Insegnante Colona David – Infermiere

– Infermiere Cordovani Gianluca – Laureato in lettere

– Laureato in lettere Cori Anna Maria – Dirigente scolastica

– Dirigente scolastica Corsini Dalila – Psicologa

– Psicologa Fringuelli Maria Vittoria – Laureata in architettura

– Laureata in architettura Greto Stefania – Impiegata

– Impiegata Mencini Luigi – Avvocato

– Avvocato Mariotti Elisabetta – Insegnante

– Insegnante Paris Antonella – Impiegata amministrativa

– Impiegata amministrativa Perriccioli Luca – Insegnante

– Insegnante Racean Nicolae – Allenatore Rugby

– Allenatore Rugby Raldeni Massimo – Infermiere

– Infermiere Ramundo Vincenzo – Pensionato

– Pensionato Ranucci Chiara – Medico Chirurgo

– Medico Chirurgo Russo Ombretta – Infermiera

– Infermiera Santi Nicola – Infermiere

Infermiere Stefani Francesco – Dirigente Azienda Agricola

– Dirigente Azienda Agricola Valeri Franca – Dipendente Patronato

La Voce dei Viterbesi:

Rocchi Angelo – Studente Universitario

Studente Universitario Gregori Alessandro – Impiegato

– Impiegato Forliti Alessandro – Studente Universitario

Studente Universitario Bracaglia Alberto – Impiegato

– Impiegato Torkhani Rami – Studente Universitario

– Studente Universitario Angeloni Leonardo – Studente

– Studente Braconcini Filippo – Impiegato

– Impiegato Romaldini Daniele – Grafico e Tecnico Informatico

– Grafico e Tecnico Informatico Stefanoni Cristina – Impiegata

Impiegata Cozzolino Ilaria – Studentessa

– Studentessa Bastianini Enrica – Dottoranda

– Dottoranda Cappuccini Sara – Docente

– Docente Scognamiglio Chiara – Impiegata

– Impiegata Goletti Elisa – Ostetrica

– Ostetrica Bernardo Rossella – Insegnante

– Insegnante Cutigni Barbara – Studentessa

– Studentessa Cavarischia Enrico – Impiegato Pubblico

– Impiegato Pubblico Monti Danilo – Agente immobiliare

– Agente immobiliare Molinaro Marco – Impiegato

– Impiegato Cicoria Daniele – Impiegato

– Impiegato Feliziani Massimiliano – Tecnico informatico

– Tecnico informatico Cecchinato Jacopo – Studente

– Studente Coccia Michele – Psicologo

– Psicologo Casciani Luca – Infermiere

– Infermiere Carrino Sara – Dipendente

– Dipendente Raggi Valeria – Studentessa universitaria

– Studentessa universitaria Vadannini Martina – Studentessa

– Studentessa Corbicci Marco – Studente universitario

– Studente universitario Ciorba Marco – Conulente del lavoro

Conulente del lavoro Miralli Federica – Impiegata

– Impiegata Miricoli Paolo – Bancario

– Bancario Giovagnoli Deborah – Imprenditrice

Orizzonte Comune:

Angeli Andrea – Libero professionista

– Libero professionista Aniello Barbara – Docente universitaria

– Docente universitaria Bernabucci Gloria – Studentessa univeristaria

– Studentessa univeristaria Bertini Massimo – Pensionato

– Pensionato Caccavello Marco – Impiegato terzo settore

Impiegato terzo settore Carli Isabella Alessandra – Tecnico riabilitazione psichiatra

– Tecnico riabilitazione psichiatra Catasca Roberto – Dirigente Medico

Dirigente Medico Cecchetti Angelo – Ingegnere

– Ingegnere Ciucciarelli Cristina – Impiegata

– Impiegata Corsi Carlo – Imprenditore

– Imprenditore Covelli Giuseppe – Tecnico di radiologia

– Tecnico di radiologia Cro Francesco – Psichiatra

Psichiatra Del Tosto Pietro – Architetto

– Architetto Esposito Vito – Sottufficiale Aeronautica Militare

Sottufficiale Aeronautica Militare Eutizi Daniela – Insegnante

– Insegnante Falaschi Danilo – Dipendente azienda privata

– Dipendente azienda privata Fiorucci Felice – Allevatore

– Allevatore Fusco Giuseppe – Militare

– Militare Gatti Elisabetta – Specialista in ammistrazione del personale

– Specialista in ammistrazione del personale Geri Francesco – Ingegnere

– Ingegnere Grimaldi Iolanda – Libera professionista

– Libera professionista Laureti Sonia – Libera professionista

Libera professionista Malerba Elisabettta Maria – Infermiera

– Infermiera Marcoaldi Alessandro – Medico specialista

– Medico specialista Merola Rosa – Insegnante

– Insegnante Pallotta Daniele – Amministratore Poiclinico Gemelli

– Amministratore Poiclinico Gemelli Sefanini FAbrizio – Geometra libero professionista

– Geometra libero professionista Tedeschi Lorenzo – Allenatore Basket

Allenatore Basket Terzoli Agnese – Infermiera

– Infermiera Vicedomi Marta – Insegnante

– Insegnante Zanardini Francesco – Studente

– Studente Zito Rosa – Impegata Poste Italiane

Candidato Sindaco Francesco Serra

Viterbo dei Cittadini:

Quintarelli Mario – Dirigente amministrativo

– Dirigente amministrativo Frittelli Patrizia – Medico

– Medico Cappetti Massimo – Impiegato

– Impiegato Pinti Carla – Insegnante

– Insegnante Fabriani Alberto – Pensionato

– Pensionato Taratufolo Ada – Infermiere

– Infermiere Buratti Urbano – Artigiano

– Artigiano Pallucca Katia – Casalinga

– Casalinga Amato Simone – Geologo

– Geologo Fiorentini Alessandra – Medico

– Medico Starnini Giulio – Medico

– Medico Prosperi Patrizia – Assistente sociale

– Assistente sociale Paolocci Marco – Commerciante

– Commerciante Belardinelli Marinella – Insegnante

– Insegnante Imbastoni Mario – Pensionato

– Pensionato Migliorati Daniela – Medico

– Medico Fratini Carlo – Pensionato

– Pensionato Ferrante Nicoletta – Assistente sociale

Assistente sociale Telli Alessandro – Impiegato

– Impiegato Castellani Manuela – Laureata in Economia e Commercio

Laureata in Economia e Commercio Cavalloro Paolo – Artigiano

– Artigiano Chizi Rosella – Commerciante

– Commerciante Viventi Aldo – Operaio

– Operaio Pesci Veronica – Impiegata

– Impiegata Di Prospero Dario – Operaio

– Operaio Valeri Roberta – Cuoca

– Cuoca Giuggiarini Moreno – Tecnico di radiologia

– Tecnico di radiologia Graziotti Paola – Impiegata

– Impiegata Urbani Andrea – Artigiano

– Artigiano Pasqualetti Gina – Commessa

– Commessa Vagnoni Simona – Impiegata

– Impiegata Molinari Antonietta – Avvocato

Impegno Comune:

Cutigni Andrea – Artigiano

– Artigiano Sattolo Sara – Libero professionista

Libero professionista Piacentini Gianni – Assicuratore

Assicuratore Delle Monache Lina – Attivista civico

– Attivista civico Natalucci Alessio – Infermiere

Infermiere Melchiorri Roberto – Tecnico di laboratorio

– Tecnico di laboratorio Mercuri Elisa – Medico

Medico Baldini Domenico – Funzionario aeroportuale

– Funzionario aeroportuale Settimi Francesco – Imprenditore edile

– Imprenditore edile Ercoli Serenella – Psicologa

– Psicologa D’Aza Giuseppe – Tecnico di radiologia

– Tecnico di radiologia Massetti Claudia – Medico fisiatra

– Medico fisiatra Pacchiarotti Lucia – Docente

– Docente Grazini Andrea – Ingegnere

– Ingegnere De Vita Concetta – Impiegata

– Impiegata Baggiani Massimo – Responsabile tecnico calcio

– Responsabile tecnico calcio Piccioni Tiziana -Tecnico di laboratorio

-Tecnico di laboratorio Vincenti Bruno – Commerciante

Commerciante Marinelli Federica – Infermiera

– Infermiera Ricci Angela – Avvocato

Avvocato Secka Armand – Operaio

– Operaio Piergentili Giuliana – Docente

– Docente Tofi Luigino – Operaio

– Operaio Bizzarri Annarita – Pensionata

– Pensionata Pianura Marco – Operaio agricolo

– Operaio agricolo Meloni Giulia – Chef

– Chef Ragonesi Massimo – Infermiere

– Infermiere Silvestri Cinzia – Imprenditrice

– Imprenditrice D’Ignazio Adriano – Studente universitario

– Studente universitario Morucci Federica – Psicoterapeuta

– Psicoterapeuta Tassone Antonia – Casalinga

– Casalinga Melini Michela – Casalinga

Cnadidato Sindaco Massimo Erbetti

Movimento 5 Stelle:

Sandro Milioni

Claudio Bombelli

Piergiuseppe Polo

Orietta Riccetti

Giancarlo Guerra

Alessandra Duri

Gianfranco Capitani

Massimo Russo

Giuseppe Guastini

Enrica Barbini

Rachele Nicastro

Dario Puccini

Anna Lisa Parrano

Alessandro Allegrini

Roberto Lanzetti

Marco Martignetti

Roberta Barbini

Giuliana Ferrante

Sabrina Della Bruna

Caudio Taffuri

Fabrizio D’Ottavio

Valter Labate

Simona Bucci

Valentina Sposetti

Vincenzo Ferrante

Luciano Viglianti

Candidato Sindaco Paola celletti

Lavoro e Beni Comuni:

Cario Daniele – Architetto libero professionista

– Architetto libero professionista Prestininzi Marco – Insegnante, ex Consigliere Comunale Rifondazione

– Insegnante, ex Consigliere Comunale Rifondazione Benedetti Pietro – Attore regista

– Attore regista Cozzolino Barbara – Dottoressa in psicologia

– Dottoressa in psicologia Gallo Sara – Precaria

– Precaria Telli Luigi – Chimico

– Chimico Tomasello Nunziata – Lavoratrice stagionale

– Lavoratrice stagionale Altieri Pasquale – Artista

– Artista Araceli Graziella – insegnante in pensione

– insegnante in pensione Arcangeli Pier Giuseppe – Musicista

– Musicista Benigni fiormichele – Insegnante

– Insegnante Benigni Giuliano – Insegnante in pensione

– Insegnante in pensione Bonifacio Vincenza – Casalinga

– Casalinga Bosco Mariavittoria – Insegnante in pensione

– Insegnante in pensione Cario Eros – Studente

– Studente Coco Bruno Sebastiano – Pensionato

– Pensionato Giuliano Alessandro

Grottanelli Lucia – Ostetrica libera professionista

– Ostetrica libera professionista Leoni Roberta – Insegnante di filosofia

Insegnante di filosofia Marrone Patrizia Maria – Insegnante elementari

– Insegnante elementari Oguntimirin Mufutau Abiola – Operaio

– Operaio Pangrazi Nicola – Operaio

– Operaio Princi Rocco – Agente di Commercio

Agente di Commercio Radicchio Anna Maria – Libraia

Libraia Rotellini Ernani

Sanna Marco – Avvocato praticante

– Avvocato praticante Stefanoni Ilaria – Insegnante precaria

– Insegnante precaria Talarico Silvana – Impiegata

– Impiegata Tonieti Antonio – Farmacista

Candidato sindaco Chiara Frontini

Viterbo Cambia:

Alupei Violetta

Aronne Ermete

Barghini Angelo

Baroncini Mirko

Bastioli Linda

Behboudi Mariam Josephine

Coccia Maria Antonietta

Costantini Tatjana

Croci Alessandra

Del Signore Giuseppina

Della Rocca Luca

Di Pietro Anna

Fiaschi Massimo

Guerrini Rosella

Iliana Iannacone

Maddaloni Maurizio

Meli Francesco

Minella Patrizia

Occhini Giuseppe

Passacantilli Stefano

Perelli Martina

Petroselli Anna Rita

Poggi Ugo

Ponzio Maria Maddalena

Proietti Angelo

Rossi Daniele

Satriani Andrea

Sbriccoli Maria Grazia

Stefanoni Marco

Taratufolo Massimo

Tassoni Giovanni

Vagnoni Maria

Viterbo 2020:

Antoniozzi Alfonso

Antuofermo Tiziana

Bendia Simone

Bernini Arduino

Bontà Simona

Borgia Sabrina

Brenciaglia Maria Chiara

Calistroni Luciana

Caprera Elia

Carbonari Carlo

Chiatti Letizia

Cozzi Carlo

Cueretan Daniela Adriana

Di Carlo Benedetta

Donno Raffaele

febbraro Giulio

Floris Stefano

Foglietta Stefania

Marinetto Eros

Mechelli Antonietta

Meschini Francesca

Metelli Marco

Navarra Simonetta

Notaristefano Patrizia

Pisanu Stefano

Poponi Bruno

Rossini Sandro

Scardozzi Katia

Silvestri Giocondo

Speranza Isabella

Urbani Guido

Vaglianti Cinzia

Candidato sindaco Filippo Rossi

Viva Viterbo:

Mariarita De Alexandris – Consigliere uscente

Consigliere uscente Giacomo Barelli – Avvocato

– Avvocato Sabina Angelucci – Manager culturale

– Manager culturale Valentina Ambrosini – Impiegata

– Impiegata Giancarlo Bartocci – Imprenditore

– Imprenditore Franco Berardino – Colonnello Esercito in pensione

– Colonnello Esercito in pensione Gianni Burocchi – Responsabile commerciale

– Responsabile commerciale Natale Campi – Consulente edilia Circolare e Sostenibile

– Consulente edilia Circolare e Sostenibile Eleonora Ceccarelli – Impiegata Ministero dell’Interno

– Impiegata Ministero dell’Interno Andrea Celestini – Macchinista ferroviario

– Macchinista ferroviario Antonia Congiu – Pendiatra di famiglia

– Pendiatra di famiglia Giovanni Faperdue – Scrittore giornalista

– Scrittore giornalista Emanuele Feliziani – Architetto Junior

– Architetto Junior Silvia Giannisi – Senior Euro project manager

– Senior Euro project manager Matteo Negro – Imprenditore

– Imprenditore Andrea saggini – Tributarista

– Tributarista Giampiero Lattanzi – Musicista

– Musicista Arianna Lazzareschi Belloni – Pianificatrice junior

– Pianificatrice junior Walter Lo Giudice – Agente di commercio

Agente di commercio Maria Paola Mascellini – Assistente studio medico

Assistente studio medico Noemi Nori – Musicista

– Musicista Luigi Pallucca – Social media manager

– Social media manager Simona Petrova – Diplomata in lingue e letteratura straniera

– Diplomata in lingue e letteratura straniera Alessandro Pica – Ambasciatore Sport Accademia Olipica Coni

– Ambasciatore Sport Accademia Olipica Coni Tania Sailis – Bibliotecaria e operatrice culturale

– Bibliotecaria e operatrice culturale Sonia Sciarra – Commerciante

– Commerciante Chiara Serafini – Laureata in lingue e giurisprudenza

– Laureata in lingue e giurisprudenza Giorgia Silvestri – Ingegnere gestionale

– Ingegnere gestionale Claudia Tassi – Insegnante

Insegnante Tamantini Diego – Impiegato

– Impiegato Vilma Usai – Trascrittore presso il Tribunale di Viterbo

– Trascrittore presso il Tribunale di Viterbo Rosella Vincenti – Clown di Corsia, volontaria Admo

Area Civica: