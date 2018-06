CATANIA – A Catania [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il centrodestra unito stravince con l’aiuto di pezzi di centrosinistra. Salvo Pogliese è stato eletto sindaco con una coalizione di 9 liste che va dalla Lega a Forza Italia, sorretta da una forte stampella di centro. Flop del Movimento 5 Stelle.

Scrutinate 336 sezioni su 336

LISTA VOTI %

—————————————————————-

– BIANCO VINCENZO

I PROGRESSISTI 2.123 1,7

CAMBIAMENTO REALE – VOCE CIVICA 5.259 4,3

CATANIA 2.0 8.806 7,2

PRIMAVERA PER CATANIA – LISTA CIVICA 3.527 2,9

CON BIANCO PER CATANIA 10.357 8,5

– PELLEGRINO RICCARDO ANGELO

UN CUORE PER CATANIA 2.133 1,8

– ABRAMO EMILIANO

E’ CATANIA – ABRAMO SINDACO 3.822 3,1

– GRASSO GIOVANNI

MOVIMENTO 5 STELLE 16.494 13,5

– POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO

CATANIA IN AZIONE 5.000 4,1

#DIVENTERABELLISSIMA – POGLIESE

SINDACO 7.220 5,9

GRANDE CATANIA 10.230 8,4

UNA SCELTA D’AMORE PER CATANIA –

POGLIESE SINDACO 13.130 10,8

NOI CON SALVINI – UNIONE DEI

SICILIANI 2.056 1,7

FRATELLI D’ITALIA 7.177 5,9

FORZA ITALIA 13.481 11,0

UDC- UNIONE DI CENTRO 4.639 3,8

IN CAMPO CON POGLIESE 6.668 5,5