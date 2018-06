Elezioni Comunali 2018, Ivrea: ballottaggio Perinetti-Sertoli

IVREA – Nella città di Casaleggio il Movimento 5 Stelle resta fuori dal ballottaggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] . Il candidato scelto da Luigi Di Maio, Massimo Fresc si deve accontentare di 1456 voti, e finisce quarto, dopo Maurizio Perinetti del centrosinistra (35,79 per cento), Stefano Sertoli (30,74) del centrodestra che se la vedranno al secondo turno, e addirittura dopo Francesco Comotto, al 18,07 per cento, sostenuto da tre liste di sinistra.

Sezioni sindaco: 25 / 25 (Tutte) – Sezioni consiglio: 25 / 25 (Tutte) Candidati Sindaco e Liste Voti % PERINETTI MAURIZIO MASSIMO 3.847 35,79 PARTITO DEMOCRATICO 2.762 26,93 SINISTRA – LIBERA SINISTRA PER IVREA 373 3,63 MODERATI 358 3,49 LISTA CIVICA – IVREA + BELLA 301 2,93 Totale liste 3.794 36,99 SERTOLI STEFANO 3.304 30,74 LEGA 1.295 12,62 LISTA CIVICA – CAMBIAMO INSIEME 823 8,02 FORZA ITALIA-CIVICA 573 5,58 LISTA CIVICA – INSIEME PER IVREA 491 4,78 Totale liste 3.182 31,02 COMOTTO FRANCESCO 1.943 18,07 LISTA CIVICA – VIVIAMO IVREA 878 8,56 LISTA CIVICA – CAMBIAMO IVREA 583 5,68 SINISTRA – IVREA COMUNE-SINISTRA E COSTITUZIONE 228 2,22 Totale liste 1.689 16,46 FRESC MASSIMO LUIGI 1.456 13,54 MOVIMENTO 5 STELLE 1.404 13,68 BOSONIN IGOR 198 1,84 CASAPOUND ITALIA 187 1,82 TOTALE Candidati 10.748 100,00 Liste 10.256 CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO Elettori: 19.877 | Votanti: 10.982 (55,24%) Schede non valide: 229 ( di cui bianche: 41 ) Schede contestate: 5 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 05:36