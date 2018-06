Elezioni Comunali 2018, Municipio VIII Roma: Amedeo Ciaccheri eletto presidente

ROMA – Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione civica di centrosinistra, è il nuovo presidente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel Municipio VIII al primo turno. Quando sono state scrutinate 136 sezioni su 136, dati ufficiosi diffusi dal Campidoglio, Ciaccheri (Centro solidale per il municipio VIII, Amedeo Ciaccheri presidente super 8, Cittadini per il municipio 8 ciaccheri presidente, Pd e Leu) ha ottenuto il 54,05% delle preferenze. Il candidato di centrodestra Simone Foglio (Lega Salvini Lazio, lista civica per Simone Foglio presidente, Fi e Giorgia Meloni Fratelli d’Italia) si è fermato al 25,33%. Il candidato del M5s Enrico Lupardini si è fermato all’13,11%.

Voti Presidente e Liste