Elezioni Comunali 2018, Ragusa: sarà ballottaggio tra Tringali (M5s) e l’outsider Cassì
Pubblicato il 11 giugno 2018 21:33 | Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2018 21:33
RAGUSA – A Ragusa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si va al ballottaggio tra il grillino Antonio Tringali e l’outsider Giuseppe Cassì.
Scrutinate 71 sezioni su 71
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
IALACQUA CARMELO 778 2,2
– CITTA’ FUTURA
TUMINO MAURIZIO 5.184 14,8
– MAURIZIO TUMINO SINDACO
– RAGUSA CREATIVA – MAURIZIO TUMINO SINDACO
– INSIEME – MAURIZIO TUMINO SINDACO
– FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER RAGUSA
CALABRESE ANTONIO 4.839 13,8
– PARTITO DEMOCRATICO
– PERICENTRO
– TERRITORIO
– IO RESTO QUI
– RAGUSIAMO
MIGLIORE VITA SONIA 3.702 10,6
– DUEPUNTOZERO – LABORATORIO POLITICO
CULTURALE
– CAMBIAMOLA ORA
– CHIAMA LA CITTA’
– PROGRESSO E FUTURO
– RICOSTRUIRE RAGUSA
CASSI’ GIUSEPPE 7.295 20,8
– RAGUSA – FUORI DAGLI SCHEMI PEPPE CASSI’
SINDACO
– MOVIMENTO CIVICO IBLEO
– GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA
– PEPPE CASSINDACO
MASSARI GIORGIO 5.288 15,1
– RAGUSA BENE COMUNE – MASSARI SINDACO
– RAGUSA CANTIERE DEMOCRATICO – MASSARI
SINDACO
– RAGUSA PROSSIMA – MASSARI SINDACO
TRINGALI ANTONIO 7.942 22,7
– MOVIMENTO 5 STELLE