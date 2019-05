ROMA – Elezioni comunali 2019, le prime proiezioni. Per la regione Piemonte le proiezioni Rai confermano gli exit poll diffusi a chiusura delle urne, delineando una netta vittoria del centrodestra: Alberto Cirio dovrebbe attestarsi al 50%, con Sergio Chiamparino del centrosinistra staccato di circa 15 punti. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con il 14%.

Chiamparino ha già ringraziato gli elettori in vista della sconfitta: “Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni più approfondite, voglio ringraziare chi mi ha votato e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale”.

Secondo le Proiezioni di Opinio Rai, alle elezioni comunali di Firenze è in testa Dario Nardella del Pd con il 52,2%. Segue Ubaldo Bocci, centrodestra, con il 31,3%.

A Campobasso, le proiezioni danno i candidati di M5s (Roberto Gravina) e centrodestra (Maria Domenica D’Alessandro) verso il ballottaggio, mentre a Livorno ad accedere al secondo turno dovrebbero essere il candidato di centrodestra Andrea Romiti e centrosinistra Luca Salvetti, molto vicini come voti. Anche Reggio Emilia è destinata al ballottaggio, con Luca Vecchi del Pd però in largo vantaggio (44 a 30%) sul candidato del centrodestra Roberto Salati.

A Lecce il Partito democratico con Carlo Maria Salvemini sarebbe intorno al 50%, con possibile vittoria al primo turno. Anche a Modena il candidato Pd Gian Carlo Muzzarelli potrebbe vincere senza ballottaggio.

A Perugia si va verso la conferma al primo turno per il sindaco uscente Andrea Romizi. Il centrodestra potrebbe anche conquistare la città di Potenza con Mario Guarente (47,5% sempre secondo le proiezioni), ma forse dovrà andare al ballottaggio con Valerio Tramutoli. (Fonte Ansa).