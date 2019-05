Elezioni comunali Bari, l’elenco dei consiglieri eletti

ROMA – Il Ministero dell’Interno ha comunicato la ripartizione dei seggi del nuovo consiglio comunale di Bari. Ventiquattro i seggi che andranno alla maggioranza di Antonio Decaro. Otto (più il candidato sindaco sconfitto Pasquale Di Rella) i seggi che andranno al centrodestra. Tre al Movimento 5 Stelle.

Ecco l’elenco dei nuovi consiglieri comunali di Bari. Partiamo dai tre candidati a sindaco: Antonio Decaro (sindaco eletto del centrosinistra), Pasquale Di Rella (candidato sindaco del centrodestra) e Elisabetta Pani (candidata sindaco del Movimento 5 Stelle).

Sette i consiglieri del Partito Democratico: Elisabetta Vaccarella, Paola Romano, Pietro Petruzzelli, Michelangelo Cavone, Marco Bronzini e Domenico Scaramuzzi. Cinque i consiglieri eletti della lista “Decaro sindaco”: Carla Palone, Annarita La Penna, Nicola Loprieno, Alessandro Visconti e Livio Sisto.

Quattro i consiglieri eletti della lista “Decaro per Bari”: Vito Lacoppola, Pietro Albenzio, Alessandra Anaclerio e Cristina Pennisi.

Due i consiglieri eletti della lista “Sud al centro”: Anna Maurodinoia e Giuseppe Di Giorgio.

Poi ci sono Francesca Bottalico della lista “Bari bene comune”, Pasquale Magrone della lista “Popolari per Bari”, Salvatore Campanelli della lista “Democratici, ecologisti e progressisti”, Giuseppe Neviera della lista “Iniziativa democratica”, Nicola Acquaviva della lista “Avanti Decaro” e Alessandro Russi della lista “Progetto Bari”.

Per il centrodestra, escluso Di Rella, sono otto i consiglieri eletti. Quattro della Lega: Michele Picaro, Fabio Saverio Romito, Giuseppe Viggiano e Laura Manginelli. Forza Italia invece elegge un solo consigliere: Antonio Ciaula. Uno anche Fratelli d’Italia: Filippo Melchiorre. Eletti anche Francesca Ferri per la lista “Sport per Bari” e Maria Carmen Lorusso per la lista “Di Rella sindaco”.

Due i consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle oltre a Elisabetta Pani: Antonello Delle Fontane e Piergiovanna Simone Alessandra.