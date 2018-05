BRESCIA – Domenica 10 giugno si voterà anche a Brescia per le elezioni comunali 2018. Sono otto i candidati a sindaco: il sindaco uscente Emilio Del Bono per il centrosinistra​ (Partito Democratico, Brescia 2030, Brescia per Passione, Civica Del Bono Sindaco, Sinistra a Brescia, Del Bono 2.0), Paola Vilardi​ per la coalizione di centrodestra (UDC, Fratelli d’Italia, ​Il Popolo della Famiglia, X Brescia Civica, Forza Italia, ​Lega), Laura Castagna​ per la lista Brescia Italiana Azione Sociale Forza Nuova, Leonardo Peli per la lista ​Il Bigio Pro Brixia​, Alberto Marino​ in corsa per Potere al Popolo, Lamberto Lombardi​ per il Partito Comunista Italiano​, Davide de Cesare per CasaPound, Guido Ghidini per il ​Movimento Cinque Stelle.

Come si vota? Brescia è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti? Clicca qui per il fac simile della scheda elettorale per i comuni sopra i 15mila abitanti.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Il sito BresciaNews ha stilato l’elenco di tutti e 534 i candidati al consiglio comunale di Brescia. Ecco l’elenco:

CANDIDATO SINDACO EMILIO DEL BONO

PARTITO DEMOCRATICO

Arici Francesca

Bertazzi Giancarlo

Biasutti Mirco

Bicec Lilia

Braghini Anna

CammarataRoberto

Capra Fabio

Cominelli Miriam

Curcio Andrea

El Youbi Zouhair

Ferrari Lucia

Foresti Giovanna

Franceschini Anita

GagliaTommaso

Gatta Nicolo’

Geroldi William

Goffi Luca

Gorruso Giuseppe

Gramano Bianca

Lanzoni Veronica

Manzoni Federico

Muchetti Valter

Nardo Beatrice

Omodei Roberto

Paparazzo Angelamaria

Parenza Laura

Pinchetti Francesca

Pozzi Marco

Rovetta Monica

Scaglia Diletta

Tanzi Paola

Ungari Giuseppe

BRESCIA PER PASSIONE

Castelletti Laura

Beltrami Giulia

Benzoni Fabrizio

Berardi Claudia

Bertussi Claudio

Bonardi Benedetta

Covre Roberto

Civettini Simonetta

DeLuca Piero

Coccoli Alice

Pianta Massimo

Filippini Olga

Di Martino Francesco

Frattini Anna

Gardini Cristin

Gritti Mafalda

Gattinoni Dario

Manenti Laura

Guindani Dionigi

Marchesi Mariateresa

Logli Fabio

Rotundo Cristiana

Martire Stefano

Roversi Vilma Annamaria

Masserdotti Luca

Sala Gabriella

Pomarici Luca

Zilioli Sofia

Rolfi Andrea

Rusconi Giribardi Francesco

Tomasini Francesco

Visconti Franco

BRESCIA 2030

Morelli Roberta

Nardino Lucano

Conte Daniela

Corda Luciano

Pardelli Uliana

Lai Giovanni

Filippini Marica

Mauroner Eros Damiano

Malagutti Silena

Bonometti Stefano

BrescianiRosa

Pianta Alessando

Farruggio Concetta Debora

Abdul MunafChoudhry

Benedan Sonia

Morra Gennaro

Plaka Rodinela

Ferrero Vincenzo

Agostino Emanuela

Kanso Riad

BarbosaDoNascimento Jamaira

Zanelli Oscar

OudghiriMeryem

Galvani Federico

GueriniAnna

Gasparetto Gabriele

AkadjeYaba Marie Josee

Lavecchia Salvatore

Rocuzzo Enzo

Staro Stefano

GiulianiMassimo

Vinella Biagio Riccardo

SINISTRA A BRESCIA

Albini Donatella

Bertelè Gaetano

Bertocchi Patrizia

Campopiano Fortunato

Castellazzo Luisa

Datteri Mattia

Conti Fabiana

Ducoli Luigi

Dante Daniela

Fenaroli Marco

Ferrari Aggradi Carla

Fierro Salvatore

Foresta Rossana

Giovannini Angelo

Gobbi Emanuela

Loda Claudio

Gobetto Gloria

MbowMomar

Horila Vira

OlivariMassimo

Raza Iside

RomanoAnnibale

SenigaAnna Maria

Ruggeri Bruno

Sforza Ippolita

Scutra Alvaro

Veronia Marisa Giulia

Scutra Marcello

Zanca Franca

Trentini Luca

ZappaChiara

Zanini Maurizio

DEL BONO 2.0

Passante Domenico

Bertolotti Gianluigi

Bondioli Mariagrazia

Falappi Daniela

BeschiEdda

Bernabei Zelio

Datteri Adriano

Besacchi Enrica

Marchesi Stefano

Cortigiani Marilla

Poffa Luca

Savarese Fabrizio

BecchettiAnna

Monselice Diego

Bontempi Emanuele

Micheli Manuela

Gozzini Luca

Mozzon Valeria

BendoAhmet

Corbelli Sergio

Mongelli Giuseppe

Pacione Mirko

Matuozzo Rachele

Baruffaldi Emanuela

BonoRoberto

Zizioli Chiara

Dusina Renato

Assenza Linda

Venturini Andrea

Malossi Marco

Girotti Marcello

Pisciotto Iolanda

CIVICA DEL BONO SINDACO

Argetta Maurizio Giuseppe

Armanetti Michele

Boscain Laura

Busi Michele

Calubini Claudia

Cantoni Alessandro

Cassano Raffaella

Cesaro Ilaria

Ciccarelli Mattia

Comizzoli Alberto

DeTursi Mattia

Di Liso Patrizia

Facella Alberto

Fasani Giambattista

Filippini Giuseppina

Frati Andrea

Galperti Guido

Iandolo Mirella

Macario Laura

Maviglia Mario Carmelo

Palmirani Alessia

Papetti Sonia

Pasini Giovanni

Patitucci Francesco

Razzini Cristina

Regè Federico

Richiedei Giuliano

Rossi Marina

Scalvini Felice

Ventura Michelangelo

Vitale Paolo

Zani Federico

CANDIDATO SINDACO PAOLA VILARDI

FORZA ITALIA

Fontana Paolo

Gaggia Luigi

Margaroli Mattia

Maione Giorgio

Annovazzi Alessandro

Bettera Davide

Bonardi Flavio

Bonetti Nicolò

Brigliadori Monica

Buonafede Mauro

Carbonari Paola

Casalotti Margherita

Cicognani Chiara

Cicoli Ugo

Cosentini Alfredo

Fornari Patrizia

Franzoni Raffaella

Gatelli Andrea

Gherghi Marta

Loda Antonella

Mosca Giorgio

Parma Gabriella

Ricci Lionello

Rosini Maria Angela

Sala Alessandro

Siverio Monica

Soave Carla

Stabile Miriam

Traina Nicolò

Vetere Domenico

Zecchillo Eva

Zichichi Chiara

LEGA SALVINI

Bordonali Simona

Tacconi Massimo

Abrami Giuseppe

Ardigò Renato

Baiguera Franco

Baronio Emanuela

Baronio Laura

Bentivegna Flavio

Bettinsoli Claudio

Bonfietti Gianfranco

Bonometti Elena

Coltro Valeriano

Corsini Roberta

Fantoni Michela

Ferrari Paolo

Gastaldi Melania

Geroldi Luca

Giori Cappelluti Davide

Maggi Michele

Marelli Alessandro

Montanari Carla

Moretti Lino

Moroni Giulia

Natali Gianpaolo

Orini Alberto

Rizzi Elisabetta

Santini Roberto

Serugeri Alberto

Statella Sonia Maria Carmen

Taglietti Giorgio

Villanueva Carmen Alicia

Viola Uberto

FRATELLI D’ITALIA

Calovini Giangiacomo

Stellini Massimo

Acri Giovanni Francesco

Apostoli Fabio

Arici Giancarlo

Arrighi Elena

Badini Arianna Karin

Baiano Diego

Bazzani Margherita

Beccherle Fanni

Beda Diego

Bertoli Paolina

Bizzaro Alessandro

Bordenca Giuseppina

Cavallari Elisabetta

Corini Maria

Giulivo Antonio Rodolfo

Lodi Elena

Lorandi Stefania

Limone Nicole

Lupi Maria Luisa

Moretti Fabiana

Pachera Ilenia

Pellicanò Mario

Pintus Antonio

Pizzamiglio Giovanna

Plebani Gianluigi

Podestani Maria Laura

Veneziano Maria Giuseppina

Venturi Graziella

Zanca Davide

Zanca Monica

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Anselmi Fiorenza

Archetti Giancarlo

Bresciani Valter

Castelli Guglielmo

Febretti Chiara

De Leo Renato

Freddi Fabio

Feola Giuseppe

Francillo Vittoria

Gravina Clemente

Lapenna Concetta

Maccarini Arnaldo

Moceri Katiuscia

Morzenti Marco

Peri Cristiano

Poli Luca

Prandini Sara

Provaglio Fabio

Cristian Rustichelli

Sandrini Chiara

Staccioli Marina

Taveri Ernesto

D’Amico Margherita

Musicco Giovanna

X BRESCIA CIVICA

Gaffurini Anna

Maffezzoni Saulo

Corrini Margherita

Fornasari Mariachiara

Battisti Edward Richard

Bezante Chiara

Biasiolo Alessia

Calegari Alessandra

Castelletti Andrea

Colciaghi Isabella

Comincini Carlo

Di Sabato Pietro

Evangelisti Tufano Paola

Fiori Carlo

Ghirardelli Corrado

Grasso Cinzia

Hagman Renato

Martinelli Alessandro

Migliorelli Salvatore

Pirrotta Mariano

Ranieri Natale Francesco

Rizzi Elena

Tacchetti Massimo

Tagliaferri Marco

Vitti Leonardo Cosimo Damiano

UDC – BRESCIA UNIONE CENTRO

Zaninelli Marco

Petriccione Giovanni

Marella Maurizio

Agnellini Giorgio

Valletta Giuliano

Mattana Antonella

Fonkoua Tamofo Mario

Loda Enio

Loris Raffaele

Ferrazzi Ferdinando

Savoldi Simone

Mensi Adriano

Valotti Gianluca

Ricciotti Simona

Gobbi Federica

Joseph Carbone Randy

Lanzone Alessandro

Sciatti Fabio

Fappani Maria Teresa

Raucci Marina

Odorici Annalisa

D’Eramo Paolo

Vanoni Monica

Ghitti Annamaria

Bertanza Katia

Succoia Angelena

Nassivera Roberto

Pagliarini Laura

Ferraresi Vincenzo

Cittadini Angelo

Tordi Fabrizio

Pampo Paolo

CANDIDATO SINDACO GUIDO GHIDINI



MOVIMENTO 5 STELLE



Cavalli Fausto

Menapace Guido

Muccio Daniele

Cremonini Luca

Codenotti Michele

Giudici Walter

Trapletti Piera

Godizzi Laura

Riccardi Francesca

Balletti Irma Silvana

Zanferli Laura

Vavassori Marina

Ventura Marina

Civitelli Fabio

Ballini Emanuele

Bonardi Emanuele

Derocchi Mario

Lucà Alessandro

Mantelli Livio

Perria Mirko

Zanetti Leonardo

CANDIDATO SINDACO LAMBERTO LOMBARDI



PCI PARTITO COMUNISTA

Affò Luciano

Barozzi Giulia

Barozzi Luigi

Osmani Bajram

Biena Maurizio

Bonomi Armando

Catarina Mattia

Daffini Cristina

Daffini Paola

Dallari Sergio

Ferrari Mirella

Fontana Maria Adriana

Frassine Giovanna

Gazzoli Luigi

Monsio Richard

Musicco Pietro

Nicolè William

Rizza Monica

Sempio Paola

Treccani Adriano

Treccani Angelo

Veglia Adriana

Ventura Domenico

Zanoni Angelo

CANDIDATO SINDACO LAURA CASTAGNA



BRESCIA ITALIANA

Gagliandi Armando

Labolani Mario

Facchi Gianalfredo

Baldassari Massimiliano

Masserdotti Silvia

Assoni Roberta

Frassine Monica

Pacca Torina

Pecora Diego

Dabenini Stefano

Cirillo Giuseppe

Vizzone Giuseppe

Bonfadelli Roberta

Marigliano Maria Grazia

Magni Michela

Macrina Gaina Viorica

Villefranche Barbara

Bodini Luca

Privitera Gianluca

Spedini Tullo

Mazzotta Biagio

Averoldi Wiliams

Lazzari Daniela

Festa Deborah

Medani Elena

Singia Antonio

Bassini Giacomo

Torrente Piero

Lupo Stanghellini Alessia

CANDIDATO SINDACO ALBERTO MARINO



POTERE AL POPOLO

Bianco Maria

Botticini Giovanni

Boulaalam Omar

Bresciani Maurizio

Cargnoni Fausto

Cavagnola Roberto

Clemenza Giampaolo

Crocella Nadir

Di Giovambattista Carlo

Dughi Giuseppe

Dusi Ilaria

Fada Massimo

Felicina Mirella

Franzoni Francesca

Giacomini Matteo

Giacopini Giovanna

Greco Casotti Aristide

Guidi Flavio

Guizzetti Alessandra

Liberini Gabriella

Metelli Margherita

Montanari Stefano

Morzenti Emidia

Paradisi Luciano

Piardi Alessandro

Scalvenzi Elena

Smail Farid

Suarez Iliana

Torli Cristina

Turrini Alberto

Vinci Salvatore

CANDIDATO SINDACO DAVIDE DE CESARE



CASA POUND

Bianchi Andrea

Gallo Paola

Gheda Giuseppe

Paloschi Daniele

Rusconi Alessandro

Metelli Sara

Anelli Dejan

Ruboni Giovanna Caterina

Scalvenzi Mirco

Amadei Andrea

Amari Matteo

Grazioli Luca

Graziano Francesco

Apostoli Federica

Brignani Fabiola

Santamaria Davide

Bonassi Massimiliano

Bruschi Nicholas

Rizzonelli Giovanni

Ricci Mattia

Baiguera Manuel

Mancini Mirko

Ghidoni Francesca

Senatore Ilaria

Zenesini Giulia

Casari Simona

Raccagni Andrea

CANDIDATO SINDACO LEONARDO PELI



PRO BRIXIA IL BIGIO



Bellitti Giambattista

Berasi Eleonora

Bertoia Cristiano

Borgini Eva

Bragaglio Claudio

Chavez Raul Alberto

Cipani Marco

Corvetti Antonella

De Mori Paola

Ferrari Ombretta

Mavalko Larysa

Khan Mehdi

Khiari Aicha

Lera Francesco Saverio

Magri Mario

Manessi Maria

Masserdotti Gianandrea

Marri Michela

Mazzi Ivano

Mazzola Vita

Motto Marco

Papa Bettina

Pezzaioli Marcello

Rosin Elio

Seregni Camilla

Seregni Sabrina

Taglietti Elena

Tomasini Giovanni

Treccani Giulio

Zanetti Corrado

Zizioli Marco

Zorzi Paola Maria Teresa