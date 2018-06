Elezioni Comunali Catania 2018, le preferenze LISTE-VOTI-SEGGI

CATANIA – A Catania [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il centrodestra unito stravince con l’aiuto di pezzi di centrosinistra. Salvo Pogliese è stato eletto sindaco con una coalizione di 9 liste che va dalla Lega a Forza Italia, sorretta da una forte stampella di centro.

Trentasei i consiglieri eletti. Ecco l’elenco.

Sei con Forza Italia: Santi Bosco (1115) Rosario Angelo Scuderi (1039) Dario Grasso (872), Gabriele Giovanni Petralia (987), Daniela Rotella (898) e Alessia Trovato (840).

Cinque per “Una scelta d’amore per Catania – Pogliese sindaco”: Bartolomeo Curia (1105), Salvo Giuffrida(1328), Agatino Giusti (668), Luca Sangiorgio (711) e Giovanni Antonio Scannella (567).

Tre per “#Diventerà Bellissima”: Alessandro Messina (956), Nino Penna (707) e Manfredi Zammataro (673).

Quattro per “Grande Catania”: Giuseppe Castiglione (1187), Mario Orazio Grasso (1017), Seby Anastasi (1078) e Alessandro Campisi (842).

Tre per Fratelli d’Italia: Franco Saglimbene (840), Sara Pettinato (800) e Nunzio Russo (765).

Per Enzo Bianco, sindaco uscente e grande sconfitto di queste Comunali, scatta un seggio (come secondo candidato sindaco più votato) mentre per le liste che lo sostenevano scattano complessivamente 6 consiglieri.

Tre per la lista “Con Bianco per Catania”: Daniele Bottino (1645), Salvo Di Salvo (621) e Lanfranco Zappalà (591).

Tre per la lista “Catania 2.0”: Giuseppe Gelsomino (1238), Francesca Ricotta (1187) e Mario Tomasello (792).

Il Movimento Cinque Stelle (17,63%) entra per la prima volta nel Consiglio comunale etneo con 6 esponenti: Giovanni Grasso (1858), Lidia Adorno (544), Gabriele Nasca (397), Valeria Rosa Diana (376), Giuseppe Fichera (325) e Graziano Francesco Maria Bonaccorsi 291).