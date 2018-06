Elezioni comunali Pisa 2018, ballottaggio: come si vota FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE

ROMA – Domenica 24 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Pisa. Si sfideranno Andrea Serfogli per il centrosinistra e Michele Conti per il centrodestra.

Andrea Serfogli ha ottenuto al primo turno il 33,03% con le sue liste (In lista per Pisa, Con Danti per Pisa, Pd, Riformisti), mentre quello del centrodestra di Michele Conti pesa per il 33,01% (Lega, Forza Italia, Nap-FdI).

Come si vota? Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si sceglie tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L’elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare. Valido anche il voto espresso su una lista collegata al candidato sindaco.

Potranno votare solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro l’11 giugno 2017 (giorno del primo turno di votazione); peraltro gli aventi diritto al voto potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto nella votazione del primo turno. Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre a un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.

Ecco dove si voterà (e le sfide) regione per regione:

ABRUZZO

Silvi (Teramo) COMIGNANI-SCORDELLA

Teramo MORRA-D’ALBERTO

CAMPANIA

Avellino PIZZA-CIAMPI

Orta di Atella (Caserta) VILLANO-GAUDINO

Trentola Ducenta (Caserta) APICELLA-SAGLIOCCO

Brusciano (Napoli) MONTANILE-ESPOSITO

Castellammare di Stabia (Napoli) CIMMINO-DI MARTINO

Cercola (Napoli) FIENGO-ESPOSITO

Forio (Napoli) DEL DEO-VERDE

Qualiano (Napoli) DE LEONARDIS-DE LUCA

Quarto (Napoli) SABINO-SECONE

San Giuseppe Vesuviano (Napoli) CATAPANO-AMBROSIO

Volla (Napoli) DI MARZO-VISCOVO

Torre del Greco PALOMBA-MELE

Pontecagnano Faiano LANZARA-PASTORE

EMILIA ROMAGNA

Imola (Bologna) CAPPELLO-SANGIORGI

Salsomaggiore Terme (Parma) FRITELLI-VOLPICELLI

LAZIO

Anagni (Frosinone) NATALIA-TASCA

Aprilia (Latina) VULCANO-TERRA

Formia (Latina) VILLA-CARDILLO

Fiumicino (Roma) MONTINO-BACCINI

Pomezia (Roma) ZUCCALA’-MATARESE

Santa Marinella(Roma) TIDEI-RICCI

Velletri (Roma) POCCI-GRECI

Viterbo ARENA-FRONTINI

LIGURIA

Imperia SCAJOLA-LANTERI

Sarzana (La Spezia) PONZANELLI-CAVARRA

LOMBARDIA

Bareggio (Milano) COLOMBO-GARAVAGLIA

Cinisello Balsamo (Milano) GHILARDI-TREZZI

Gorgonzola (Milano) OLIVIERI-STUCCHI

Brugherio (Monza e della Brianza) TROIANO-BALCONI

Carate Brianza (Monza e della Brianza) VEGGIAN-PAOLETTI

Nova Milanese (Monza e della Brianza) PIZZIGALLO-PAGANI

Seregno (Monza e della Brianza) CERQUA-ROSSI

Seveso (Monza e della Brianza) ALLIEVI-BUTTI

Sondrio SCARAMELLINI-GIUGNI

MARCHE

Ancona MANCINELLI-TOMBOLINI

Falconara Marittima (Ancona) SIGNORINI-LUCHETTI

Porto Sant’Elpidio (Fermo) FRANCHELLUCCI-MARCOTULLI

PIEMONTE

Ivrea (Torino) PERINETTI-SERTOLI

Orbassano (Torino) BOSSO-FALSONE

PUGLIA

Acquaviva delle Fonti (Bari) CARLUCCI-PISTILLI

Altamura (Bari) SAPONARO-MELODIA

Casamassima (Bari) NITTI-MIRIZIO

Conversano (Bari) LOIACONO-GENTILE

Mola di Bari (Bari) COLONNA-DIPERNA

Noci (Bari) LIUZZI-NISI

Bisceglie (BAT) ANGARANO-CASELLA

Brindisi CAVALERA-ROSSI

Francavilla Fontana (Brindisi) BRUNO-DENUZZO

Oria (Brindisi) CARBONE-CARONE

San Nicandro Garganico (Foggia) CIAVARELLA-D’AMBROSIO

SARDEGNA

Assemini (Cagliari) LICHERI-SCANO

Iglesias (Sud Sardegna) USAI-PISTIS

SICILIA

Acireale (Catania) ALI’-DI RE

Adrano (Catania) D’AGATE-DI PRIMO

Messina BRAMANTI-DE LUCA

Partinico (Palermo) DE LUCA-RAO

Comiso (Ragusa) SPATARO-SCHEMBARI

Ragusa TRINGALI-CASSI’

Siracusa REALE-ITALIA

TOSCANA

Campi Bisenzio (Firenze) FOSSI-QUERCIOLI

Pietrasanta (Lucca) GIOVANNETTI-NERI

Massa VOLPI-PERSIANI

Pisa CONTI-SERFOGLI

Pescia (Pistoia) GIURLANI-CONFORTI

Siena VALENTINA-DE MOSSI

UMBRIA

Spoleto (Perugia) DE AUGUSTINIS-LAURETI

Umbertide (Perugia) AVORIO-CARIZIA

Terni LATINI-DE LUCA

VENETO

Adria (Rovigo) BARBIERATO-CAVALLARI

Martellago (Venezia) SACCAROLA-BARBIERO

San Donà di Piave (Venezia) CERESER-PILLA

Bussolengo (Verona) BRIZZI-BOSCAINI