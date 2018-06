Elezioni Comunali Pisa 2018, le preferenze LISTE-VOTI-SEGGI

PISA – Sarà ballottaggio a Pisa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra Michele Conti (centrodestra) e Andrea Serfogli (centrosinistra).

I voti di preferenza. QUI IL PDF con l’elenco, lista per lista, di tutte le preferenze. Questo un elenco riassuntivo con i più votati lista per lista:

LEGA (24,27%): Alessandro Gennai 256, Gianluca Gambini 256, Alessandro Bargagna 194, Andrea Buscemi 172, Marcello Lazzeri 144.

NOI ADESSO PISA-FRATELLI D’ITALIA (4,70%): Filippo Bedini 274, Giulia Gambini 237, Maurizio Nerini 143.

FORZA ITALIA (3,59%): Riccardo Buscemi 177, Virginia Mancini 114, Alessandro Burchi 62.

PARTITO DEMOCRATICO (23,62%): Benedetta Di Gaddo 435, Olivia Picchi 433, Marco Biondi 398, Maria Scognamiglio 329, Vladimiro Basta 314.

IN LISTA PER PISA (3,76%): Paolo Ghezzi 266, Giuseppe Ventura 146, Francesca Muratorio 143.

RIFORMISTI PER PISA (2,89%): Federico Eligi 217, Odorico Di Stefano 164, Luca Pisani 104.

CON DANTI PER PISA (2,76%): Dario Danti 219, Ida Nicolini 73, Silvia Bencivelli 68.

MOVIMENTO 5 STELLE (9,83%): Alessandro Tolaini 94, Patrizia Favilla 64, Michele Bazzarelli 58.

UNA CITTA’ IN COMUNE (5,13%): Marco Ricci 259, Tiziana Nadalutti 247, Sergio Bontempelli 120.

RIFONDAZIONE COMUNISTA (1,76%): Paola Bigongiari 55, Federico Oliveri 50.

POSSIBILE (0,74%): Emanuela Amendola 44.

PATTO CIVICO (4,15%): Davide Ricoveri 102, Massimo Trocchi 79, Bruno Dinelli 78.

PROGETTO PISA (2,22%): Simona Rindi 182, Salvatore Caruso 109, Cordelia Tramontana 105.

PISA NEL CUORE (6,25%): Gino Mannocci 109, Giovanni Fochi 97, Lucia Bianchettin 92.

SINISTRA ITALIANA (1,37%): Rossella Di Beo 52, Ettore Bucci 48.