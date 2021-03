Elezioni comunali Roma 2021, Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco per il Pd e sfiderà Virginia Raggi. Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma.

Lo si apprende da fonti del Partito Democratico citate dall’Ansa. Al momento i vertici romani del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l’ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta.

“Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma.

Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Apprezziamo la disponibilità di Roberto Gualtieri alla candidatura a Sindaco di Roma. L’autorevolezza, la competenza e la generosità di Roberto è condizione necessaria per arrivare a governare Roma dalla parte giusta e con efficacia. Tuttavia, come lui stesso riconosce, non è sufficiente.

La disponibilità di Roberto va incardinata su un programma di discontinuità, adeguato alle condizioni della nostra città, ancora priva di una rotta di sviluppo sostenibile, segnata da profonde disuguaglianze già prima del Covid e imprigionata da un assetto istituzionale da ridefinire.

È ora di un aperto, partecipato e approfondito confronto per arrivare al programma condiviso sul quale promuovere un radicale rinnovamento di classe dirigente sia per i Municipi che per il Campidoglio.

Senza programma condiviso, le primarie diventerebbero una puntata di X-Factor. Lavoriamo sul programma, la coalizione progressista non può perdere ancora altri mesi per avere il candidato in campo pienamente legittimato. Siamo già in grande ritardo”.