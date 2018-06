Elezioni Comunali Spoleto 2018, le preferenze LISTE-VOTI-SEGGI

PERUGIA – Ballottaggio a Spoleto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra Umberto De Augustinis e Camilla Laureti.

Clicca qui per i voti di lista.

Queste le preferenze lista per lista:

MBERTO DE AUGUSTINIS (6.680 voti pari al 37,21%. Il candidato prende poco meno della coalizione che coi voti di lista fa 6.706 pari al 38,91%)

Lega (18,48%): Sandro Cretoni 286, Stefano Proietti 263, Debora Pompili 180, Cesare Loretoni 172, Giampaolo Fagotto 165, Riccardo Fedeli 165, Davide Militoni 149, Lucia Gobbini 141, Maia Rita Zengoni 122, Paolo Imbriani 120, Fabio Mosciatti 114, Andrea Borgotti 99, Monica Bernardini 94, Simona De Angelini 92, Masscimo Crescentini 91, Massimo Scerna 82, Elisabetta Muccini 71, Francesco Flavoni 63, Emanuela Bernardini 49, Stefania Friggeri 47, Maria Cristina Sordini 45, Cristian Dell’Aira 40, Maria Lucia Proietti 36, Candida Bartoli 31.

Laboratorio per Spoleto (9,26%): Massimiliamo Montesi 248, Paola Vittoria Santirosi 185, Mario Mancini 170, Beatrice Montioni 110, Roberto Ranucci 110, Paola Nannucci 100, Irene Finocchi 100, Maurizio Muscato 86, Miriam Carletti 67, Maria Grazia Argentati 61, Andrea Tortora 59, Michela Ceccarelli 55, Massimiliano Bacchi 48, Antonella Fedeli 41, Andrea Bartoli 39, Luigi Fortunati 29, Lidia Trabalza 25, Isabella Panno 22, Luigi Graziani 20, Monia Ferracchiato 14, Pierluigi Fiori 14, Filippo Grappasonni 13, Sandro Mazzoli 9, Salvatore Taverna 5

Forza Italia (5,12%): Alessandro Cretoni 200, Filippo Ugolini 115, Marina Morelli 89, Tiziana Pizzi 86, Aldo Traccheggiani 58, Paolo Scarabottini 54, Luca Filipponi 45, Leonello Spitella 34, Gianfranco Cecera 31, Luca Manni 18, Barbara Valentini 17, Cecilia Bordini 14, Paola Aglini 13, Elena Galassi 13, Claudio Maria Amici 12, Elisa Committeri 12, Natascia Traballoni 12, Migena Hyka 10, Marsilio Ranucci 9, Stefano Del Gallo 7, Cristina Piermarini 4, Enrico Donnola 2, Francesca Elisabetta Owens Detwiler 2, Gian Luca Pizzoni 2

Rinnovamento (3,09%): Angelo Loretoni 117, Antonio Di Cintio 92, Alessandra Martini 73, Debota Mattioli 66, Cristina Bonucci 49, Pierfrancesco Graniti 43, Patrizia Pastorelli 25, Riccardo Agliani 17, Pietro Ciliberto 16, Michele Sabatini 16, Alessandro Maria De Angelisi 14, Roberto Rossi 13, Alberto Cavalieri 12, Lorena Luzzi 12, Enrico Nici 10, Bernardetta Tafuro 8, Andrea Santini 7, Adriano Federiconi 5, Gabriella Pallucco 1, Romina Virgili 1, Mohamed El Hachmi, Mirko Federico, Andrea Musiani (tutti e tre a zero voti).

Fratelli d’Italia (2,93%): Stefano Polinori 70, Cristian Sotera 69, Rosario Murro 51, Andrea Duranti 42, Michele Leoni 38, Sonia Meloni Cecconi 38, Anna Picchi 32, Luigi Battaglini 26, Chiara Sabbatini 26, Giovanni Amadio 20, Simona Mari 20, Alessia Tilena 19, Fabrizio Cassoni 13, Carlo De Marchis 13, Barbara Rosati 12, Silvia Boschetti 10, Andrea Donati 8, Lorenzo Lillacci 8, Maria Catanzani 7, Barbara Bonfante 5, Alessio Allgrecci 3, Domenica Micheli 3, Paolo Chiavo 2, Roberto Tini zero.

CAMILLA LAURETI (6.094 voti pari al 33,94%. La candidata prende più voti della coalizione di centrosinistra che si ferma a 5.886 voti di lista pari al 34,15%)

Pd (20,61%): Stefano Lisci 562, Carla Erbaioli 442, Marco Trippetti 363, Massimiliano Capitani 351, Paolo Martellini 336, Marco De Angelis 306, Letizia Pesci 301, Marina Paolangeli 208, Salvatore Cesareini 190, Daniela Tosti 147, Danilo Chiodetti 146, Maria Rita Palazzi 128, Roberto Tulli 124, Catia Passeri 123, Federica Rastelli 114, Ilaria Fede 106, Maura Scarponi 106, Claudio Valecchi 95, Stefania Montori 92, Vania Buffatello 84, Cinzia Gioacchini 64, Veronica Salvi 53, Alessandro Mattioli 18.

Camilla Laureti Sindaco (9.74%): Luigina Renzi 113, Irene Maturi 79, Marco Rosati 70, Giancarlo Martini 69, Robeerto Rapstella 60, Marina Antonini 56, Franca Reggiani 56, Giorgio Gentili 52, Maurizio Gallinaro 47, Rolando Ramaccini 43, Tiziana Caldarelli 36, Elisabetta Proietti 35, Elisa Di Loreto 30, Lorenzo Santolini 24, Alessio Carciofi 20, Chiana Vanacore 18, Maria Letizia Clarici 17, Vanna Arzuffi 16, Roberto D’Orsi 15, Claudio Ottaviani 14, Iris Francisca Rodriguez 13, Elisa Capocci 4, Marco Minni 1, Maria Quarsiti 1

Spoleto Sì (3,78%): Enzo Alleri 289, Eleonora Viola 168, Paolo Piccioni 87, Marika Stella 73, Alessandro Tardocchi 42, Irene Rivoli 32, Dimitri Damiani 27, Simona Filoni 26, Claudia Ridolfi 21, Elisabetta Paciotti 17, Alessandro Ciamarra 13, Benvenuto Gini 12, Massimo Calandri 7, Giovanna Crispoldi in Cavalletti 5, Filippo Gianfondati 5, Samata Cianchettini 1, Luca Menichini zero, Serena Urbano zero, Francesco Angelucci zero.

MARIA ELENA BECECCO (4.584 voti pari al 25,53 per cento. La candidata raccoglie molto di più della coalizione che si ferma a 4.059 di lista pari al 23,55%)

Alleanza civica (13,39%): Gianmarco Profili 400, Roberto Settimi 145, Matteo Filippi 132, Annarita Bocchini 127, Caterina Grifoni 122, Maria Cecilia Massarini 117, Susi Rosati 117, Michele Tuzi 85, Luigi Trollini 80, Umberto Mazzoli 75, Valeria Pasquinelli 73, Paolo Quondam Girolamo 69, Silvia Trabalza 64, Maara Mancini 60, Lorenzo Bisogni 49, Fabiola Silvani 46, Luigi Pugliese 41, Umbro Brutti 38, Maria Emilia Ciannaveri 35, Emanuela Conti 35, Catia Santini 25, Luciano Bartoli 21, Giulia Musci 19, Samuele Gennari 7.

Spoleto popolare (10,16%): Ilaria Frascarelli 144, Enrico Armadoro 140, Antonio Cappelletti 125, Stefano Fagioli 104, Luca Paloni 102, Endrio Del Frate 92, Walter Cieri 91, Emanuele Bisogni 89, Maurizio Dainelli 87, Arianna Antinori Petrini 67, Federica Costa 59, Romina Caporicci 58, Andrea Bruschi 48, Attilio Trapanese 44, Franesco Zualdi 43, Susanna Bufalini 33, Kastriont Palaj 31, Marco Trombettoni 31, Nadia Durastanti 27, Federica Federiconi 19, Anna Lucia Cuzzini Neri 17, Giovanna Maria Valentini 14, Anna Maria La Paglia 12.

MAURA COLTORTI (594 voti pari al 3,30 per cento. La candidata prende una manciata di voti in più della lista che la sosteneva, che si ferma a 580 pari al 3,36%)

Sinistra per Spoleto (3,3%): Simone Di Filippo 46, Marco Marcucci 44, Roberto Quirino 44, Stefano Petruccioli 30, Tilde Fabi 28, Lucio Gentili 26, Annamaria Ceccarelli 24, Teresa De Leo 24, Aleandra Baruzzo 23, Elisabetta Conoscchio 19, Stefano Tardocchi 18, Antonio Carletti 17, Vincenzo Lucentini 16, Giovanna Di Vita 15, Vincenzo Stompanato 15, Valeria Formica 15, Fulvia Monterosso 14, Tonino Gobbi 11, Sauro Pannaccio 8, Giuseppe Ruggieri 8, Loretta Calabresi zero.