Elezioni del 25 settembre, tutti i candidati dei collegi uninominali per il Senato

Elezioni del 25 settembre, l’elenco dei candidati uninominali collegio per collegio per il Senato della Repubblica. Tutti i candidati dei collegi uninominali per il Senato nelle maggiori coalizioni: il centrosinistra guidato dal leader del Pd Enrico Letta, il centrodestra a guida Giorgia Meloni, il cosiddetto Terzo Polo di Renzi e Calenda, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Clicca qui per i candidati uninominali candidati alla Camera dei deputati

Candidati collegi uninominali Senato centrodestra e centrosinistra

CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO CANDIDATO CSX CANDIDATO CDX Abruzzo U01 – Pescara MASSIMO CARUGNO (Psi) GUIDO LIRIS (FdI) Basilicata U01 – Potenza IGNAZIO PETRONE ELISABETTA CASELLATI (FI) Calabria U01 – Corigliano-Rossano FRANCESCA DORATO (Pd) ERNESTO RAPANI (FdI) Calabria U02 – Reggio di Calabria FRANCESCO PITARO (Pd) TILDE MINASI (Lega) Campania U04 – Napoli: Quartiere 19 – Fuorigrotta VALERIA VALENTE (Pd) STEFANO CALDORO (FI) Campania U05 – Giugliano in Campania DAVIDE CRIPPA (IC) ELENA SCARLATO (FdI) Campania U06 – Torre del Greco NORA DI NOCERA PINA CASTRIELLO (Lega) Campania U07 – Acerra LEONARDO IMPEGNO (PD) CLAUDIO BARBARO (FdI) Campania U01 – Caserta TOMMASO DE SIMONE GIOVANNA PETRENGA (FdI) Campania U02 – Benevento CARLO IANNACE GIULIA COSENZA (FdI) Campania U03 – Salerno ANNA PETRONE ANTONIO IANNONE (FdI) Emilia-Romagna U01 – Parma – ANNAMARIA CORAZZA ELENA MURELLI (Lega) Emilia-Romagna U02 – Modena (Reggio) – VINCENZA RANDO (Pd) ENRICO AIMI Emilia-Romagna U03 – Bologna PIERFERDINANDO CASINI (Pd) VITTORIO SGARBI Emilia-Romagna U04 – Ravenna (Ferrara) MANUELA RONTINI (Pd) ALBERTO BALBONI (FdI) Emilia-Romagna U05 – Rimini (Forlì Cesena) SIMONA VIOLA MARTA FAROLFI (FdI) Friuli-Venezia Giulia U01 – Trieste FURIO HONSELL LUCA CIRIANI (FdI) Lazio U02 – Roma: Municipio XIV EMMA BONINO (+Europa) LAVINIA MENNUNI (FdI) Lazio U03 – Roma: Municipio V ANDREA CATARCI (SV) GIULIA BONGIORNO (Lega) Lazio U04 – Roma: Municipio VII MONICA CIRINNA’ (Pd) ESTER MIELI (FdI) Lazio U01 – Viterbo ALESSANDRO MAZZOLI (Pd) CLAUDIO DURIGON (Lega) Lazio U05 – Guidonia Montecelio SERENA GARA (Pd) MARCO SILVESTRONI (FdI) Lazio U06 – Latina SERGIO MESSORE (Pd) non disponibile Liguria U01 – Genova: Municipio VII – Ponente SANDRA ZAMPA (Pd) GIOVANNI BERRINO (Fdi) Liguria U02 – La Spezia GUIDO MELLEY (SV) STEFANIA PUCCIARELLI (Lega) Lombardia U01 – Varese ORLANDO RINALDI MASSIMILIANO ROMEO (Lega) Lombardia U02 – Como AURORA LONGO LICIA RONZULLI (FI) Lombardia U06 – Monza FEDERICA PERELLI (PD) SILVIO BERLUSCONI (FI) Lombardia U03 – Milano: NIL 21 – Buenos Aires – Venezia ANTONIO MISIANI (Pd) MARIA CRISTINA CANTU’ (Lega) Lombardia U04 – Sesto San Giovanni EMANUELE FIANO (Pd) ISABELLA RAUTI (FdI) Lombardia U05 – Cologno Monzese ADRIANA ALBINI (PD) IGNAZIO LA RUSSA (FdI) Lombardia U10 – Pavia VALERIO FEDERICO GIAN MARCO CENTINAIO (Lega) Lombardia U07 – Bergamo GIACOMO ANGELONI (Pd) DAISY PIROVANO (Lega) Lombardia U08 – Brescia ROSA VITALE STEFANO BORGHESI LEGA Lombardia U09 – Treviglio CRISTINA TEDALDI GIULIO TERZI DI SANT’AGATA (FdI) Lombardia U11 – Cremona CARLO COTTARELLI (Pd) DANIELA SANTANCHE’ (FdI) Marche U01 – Ascoli Piceno MIRELLA GATTARI (Pd) ELENA LEONARDI (FdI) Marche U02 – Ancona MARCO BENTIVOGLI ANTONIO DE POLI (Noi Moderati) Molise U01 – Campobasso ROSSELLA GIANFAGNA (Pd) CLAUDIO LOTITO (FI) Piemonte U01 – Torino: Circoscrizione 2 ANDREA GIORGIS (Pd) MARZIA CASOLATI (Lega) Piemonte U02 – Moncalieri ELENA APOLLONIO PAOLA AMBROGIO (FdI) Piemonte U03 – Novara ROSSANO PIROVANO (PD) GAETANO NASTRI (FdI) Piemonte U04 – Alessandria RITA ROSSA (Pd) PAOLO ZANGRILLO (FI) Piemonte U05 – Cuneo FIAMMETTA ROSSO GIORGIO BERGESIO (Lega) Puglia U01 – Foggia TERESA CICOLELLA ANNA MARIA FALLUCCHI (FdI) Puglia U02 – Andria DOMENICO LOMELO FRANCESCO PAOLO SISTO (FI) Puglia U03 – Bari MICHELE NITTI FILIPPO MELCHIORRE (FdI) Puglia U04 – Taranto MARIA GRAZIA CASCARANO VITA MARIA NOCCO (FdI) Puglia U05 – Lecce LUIGI LOPALCO ROBERTO MARTI (LEGA) Sardegna U01 – Cagliari MARIA DEL ZOMPO (Pd) ANTONELLA ZEDDA (FdI) Sardegna U02 – Sassari GAVINO MANCA (Pd) MARCELLO PERA (FdI) Sicilia U01 – Palermo: Quartiere 11 – Settecannoli NINNI TERMINELLI MARIO BARBUTO (Lega) Sicilia U02 – Marsala STEFANIA MARASCIA RAOUL RUSSO (FdI) Sicilia U03 – Gela MARINA CASTIGLIONE STEFANIA CRAXI (Fi) Sicilia U04 – Catania ORAZIO ARANCIO SEBASTIANO MUSUMECI (FdI) Sicilia U05 – Siracusa PAOLO AMENTA SALVATORE SALLEMI (FdI) Sicilia U06 – Messina ANTONIA RUSSO (Pd) CARMELA BUCALO (FdI) Toscana U01 – Arezzo SILVIO FRANCESCHELLI (Pd) SIMONA PETRUCCI (FdI) Toscana U02 – Livorno ANDREA MARCUCCI (Pd) MANFREDI POTENTI (Lega) Toscana U03 – Prato ANNA GRAZIANI (PD) PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA (FdI) Toscana U04 – Firenze ILARIA CUCCHI (SI) FEDERICA PICCHI (FdI) Trentino-Alto Adige/Südtirol U01 – Trento PIERO PATTON (Pd) MARTINA LOSS (Lega) Trentino-Alto Adige/Südtirol U02 – Rovereto DONATELLA CONZATTI (con Azione) MICHELA BIANCOFIORE (Coraggio Italia) Trentino-Alto Adige/Südtirol U03 – Pergine Valsugana MICHELE SARTORI ELENA TESTOR (Lega) Trentino-Alto Adige/Südtirol U04 – Bolzano/Bozen LUIGI SPAGNOLLI (Pd) MAURIZIO BOSATRA (Lega) Trentino-Alto Adige/Südtirol U05 – Merano/Meran DANIELA ROSSI (Pd) RITA MATTEI (Lega) Trentino-Alto Adige/Südtirol U06 – Bressanone/Brixen RENATE PRADER ANDREA CAUSIN (Coraggio Italia) Umbria U01 – Perugia FEDERICO NOVELLI (Pd) FRANCESCO ZAFFINI (FdI) Valle d’aosta/Vallée d’Aoste U01 PATRICK VESAN NICOLETTA SPELGATTI (Lega) Veneto U01 – Venezia MICHELE MONIATO RAFFAELE SPERANZON (FdI) Veneto U02 – Treviso PAOLO GALEANO (Pd) LUCA DE CARLO (FdI) Veneto U03 – Padova EMANUELE ALECCI (Pd) ANNA MARIA BERNINI (FI) Veneto U04 – Vicenza CLAUDIA LONGHI (Pd) MARA BIZZOTTO (Lega) Veneto U05 – Verona ANNAMARIA STERCHELE (Pd) PAOLO TOSATO (Lega)

Candidati collegi uninominali Senato Renzi-Calenda e Movimento 5 Stelle