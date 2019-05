ROMA – Alle elezioni Europee, alle ore 12 ha votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,66%). Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera).

Complessivamente, le sezioni in tutta Italia sono 62.047. Un invito a non votare e alcuni bossoli di proiettili sono stati trovati davanti a tre seggi a Posada, Siniscola e Budoni in provincia di Nuoro.

Le affluenze alle ore 12 variano in ogni capoluogo di Regione. Il ministero dell’Interno ha fornito dei dati città per città: Aosta 16,69% – Torino 18,60% – Milano 18,14% – Bolzano 21,80% – Trento 18,19% – Trieste 17,44% – Venezia 18,51% – Genova 19,04% – Bologna 20,92% – Firenze 22,60% – Ancona 15,38% – Perugia 21,38% – Roma 15,50% – L’Aquila 12,45% – Campobasso 20,19% – Napoli 9,79% – Bari 21,93% – Catanzaro 10,86% – Potenza 19,68% – Palermo 15,05% – Cagliari 19,77%.

Al voto anche 3654 comuni tra cui Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza e Campobasso

Secondo i dati del Viminale, l’affluenza alle elezioni comunali, alle ore 12 è stata invece del 21,92%, quando sono pervenuti i dati di 3.654 comuni.

Dei 3.812 Comuni in cui rinnovano le amministrazioni, 232 hanno oltre 15 mila abitanti. Sono interessati dal voto anche sei Comuni capoluogo di Regione (Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza e Campobasso) e 21 Comuni capoluogo di provincia (Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia).

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è in programma il prossimo 9 giugno. Lo spoglio delle schede comunali comincerà la notte con quelle per le Europee. Domani (lunedì 27 maggio) alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali.

In Piemonte si vota per rinnovare per la Regione

Oltre che per le Europee e per i rinnovi di molti sindaci, in Piemonte si vota per le elezioni regionali. Secondo i dati del Viminale, l’affluenza alle elezioni alle ore 12 è del 19,44% (era stata del 19,63% alla precedente tornata elettorale) quando sono pervenuti tutti i dati dei 1.181 comuni. A Torino è scoppiato un piccolo caso, con ben 341 presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico e sono stati sostituiti all’ultimo momento.

Affluenza in forte crescita in tutta Europa

Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l’affluenza delle 14 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l’affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

L’aumento dell’affluenza alle urne è stato registrata anche in altri Paesi. Alle 16, in Romania l’affluenza rispetto al 2014 era cresciuta del 13,01%, una tendenza registrata anche in Slovacchia (+7,95%), Danimarca (+7,44%), Polonia (+7,08%), Repubblica Ceca (con un aumento stimato tra il 2 e il 7%), Estonia (+3,77%), Lettonia (+2,9%), e Cipro (+0,8%). Anche in Olanda, dove le urne si sono chiuse giovedì sera, i dati sull’affluenza sono positivi, +3,88%. Momentaneamente in calo invece la partecipazione in Portogallo (0,85%), Malta (-2,2%) e Bulgaria (-3,58%).

Germania, exit-poll: Merkel in testa con il 27,7%

Chiusi alle 18 in Germania i seggi per le elezioni europee e sono iniziate le operazioni di spoglio. Secondo i primi exit poll, la Cdu di Angela merkel resiste al 27,7% (aveva il 30 cinque anni fa) mentre la Spd crolla dal 27 al 15%. Boom dei Verdi che diventano il secondo partito con il 20% (scavalcando per la prima volta nella storia la Spd, se i dati verranno confermati), mentre l’estrema destra dell’Afd è ferma al 10%.

Anche in Austria i seggi sono già chiusi. Qui, i sovranisti sono stati travolti da uno scandalo terminato con la loro uscita dal governo: nonostante ciò, l’estrema destra di Strache perde nei sondaggi solo il 2% fermandosi a 17 punti percentuali. Stabili invece i socialdemocratici al 23. I popolari del cancelliere Kurz guadagnao invece il 7% arrivando al 34%.