ROMA – Domenica 26 maggio 2019, dalle 7 alle 23, si vota per le elezioni europee. Domenica si andrà alle urne per eleggere 73 nuovi membri del Parlamento europeo. Altri tre seggi verranno poi assegnati all’Italia quando il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea.

Tra le varie circoscrizioni è quella del Sud quella che al momento appare più incerta. Qui tra i candidati forti abbiamo nella Lega abbiamo ovviamente Salvini ma anche Simona Sapignoli e Massimo Casanova. Nel Pd che conferma i candidati uscenti, tra i favoriti per una eventuale elezione abbiamo Pina Picierno e Giuseppe Ferrandino. Tra i nomi forti di Forza Italia troviamo invece Silvio Berlusconi e Aldo Patricello. Raffaele Fitto è invece il nome forte di Fratelli d’Italia. Tra i 5 Stelle invece è passata la linea di candidare nomi nuovi della società civile.

Come si vota? L’elettore, come sempre, dovrà presentarsi al seggio elettorale in cui è iscritto con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta anche non indicando un candidato. Si può votare per una sola lista. Sulle righe stampate a fianco del simbolo si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze. Una sola preferenza per le liste delle minoranze linguistiche. Nelle preferenze si deve indicare il cognome (oppure il nome e il cognome in caso di omonimia) dei candidati scelti. Candidati che dovranno appartenere alla lista votata.

Il fac simile della scheda elettorale.

CLICCA QUI per scaricare il PDF.

Come si vota? Il video riassuntivo della Rai.