TRIESTE – E’ il centrodestra, e la Lega in particolare, la prima vera forza vincitrice delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo spoglio è iniziato alle 8 di lunedì mattina, 30 aprile, e i primi dati confermano le attese: il candidato del centrodestra, il deputato leghista Massimiliano Fedriga, è al primo posto con oltre il 50 per cento circa dei voti. Il centrosinistra, con il suo candidato Sergio Bolzonello, guadagna qualcosa rispetto al 4 marzo, superando il 25 per cento, mentre crolla il Movimento 5 stelle: il suo candidato, Alessandro Fraleoni Morgera, ricercatore universitario con un passato politico di destra, si ferma al 14 per cento circa.

Con circa il 10% di sezioni rilevate, il primo partito è la Lega con il 32,61% di preferenze. Seguono il Pd con il 20,14%, Forza Italia con il 13,34% e il Movimento 5 Stelle con l’8,37%.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’altro dato importante riguarda l’affluenza, in calo rispetto a cinque anni fa: ha votato meno di un elettore su due, il 49,63%. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l’affluenza definitiva fu del 50,48%. L’affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,56% degli aventi diritto, seguita da Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90)%.

I sondaggi di tutte le forze politiche alla vigilia del voto davano Fedriga intorno al 40%, e i suoi contendenti di centrosinistra e del Movimento 5 stelle a lottare per arrivare secondi, per potersi sedere sugli scranni del consiglio regionale. I dati che emergono dallo scrutinio superano queste previsioni, e vedono Fedriga scalzare tutti.

E’ valso lo sforzo di Matteo Salvini, intervenuto più volte nelle ultime due settimane in Friuli Venezia Giulia come sponsor di Fedriga e della Lega in chiave di supremazia della coalizione. Perché il risultato più importante che uscirà dalle urne friulane sarà proprio quello che riguarda gli equilibri di forza in Parlamento. E il Carroccio ora è ancora più forte.