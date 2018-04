Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia 2018, i candidati della lista Cittadini per Bolzonello presidente

UDINE – Questo l’elenco completo dei candidati al consiglio regionale per le elezioni in Friuli Venezia Giulia della lista Cittadini per Bolzonello presidente:

TRIESTE Maria Teresa Bassa Poropat, Giulio Bonivento, Majda Canziani, Paolo Buzzi, Eliana Frontali, Emiliano Edera, Fabio Petrossi, Maurizio Vidali, Pierpaolo Zurlo.

GORIZIA Elena Gasparin, Marco Chiozza, Veronica Ileana Guerci, Giorgio Zucchiatti, Lucia Mariano.

UDINE Barbara Bacchetti, Pietro Antonini, Ivana Battaglia, Ivan Cignola, Franca Budini Ermes detto Ervis Comisini, Antonella Eloisa Gatta, Fabio Cumini, Maria Rosa Girardello, Manuele Ferrari, Siona Liguori, Rocco Ieracitano, Marta Plazzotta, Maurizio Moro, Mariagrazia Zatti, Pietro Paviotti, Pierpaolo Rusconi, Alessandro Tesolat.

TOLMEZZO Monica Bertarelli, Fabio Di Bernardo, Manuele Ferrari.

PORDENONE Cristina Bomben, Luigi Blarasin, Sonia Chiarotto, Tiziano Centis, Virginia D'Aponte, Cesare Genunzio, Anna Piemontese, Cesare Monea, Elisabetta Turani, Paolo Panontin, Gianni Segalla, Marco Torresin.

Ecco la guida completa alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.