Elezioni, Gasparri: a sinistra caos sempre più incredibile. Unico programma sinistra fermare centro destra

“Cronache dal caos incredibile ma vero. A sinistra Di Maio fonda un suo partito ma lo abbandona appena nato perché con zero voti non sarebbe eletto, per avere un posto sicuro nel Pd. Abbandona al loro infausto destino i gonzi che lo avevano seguito.”

Così commenta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri le recenti vicende politiche nell’imminenza delle elezioni del 25 settembre.

Continua ancora Gasparri:

“Pizzarotti (Federico Pizzarotti ex sindaco di Parma ndr), ignoto ai più, rompe con Pd e subito Renzi, in corsa solitaria alla ricerca del quorum minimo del 3%, ordina una pizza…rotti e si allea con l’emiliano ignoto.

Letta ammorba tutti, smentito da Draghi (che non intende farsi ‘sfruttare’ dal Pd) proponendo ‘agenda Draghi’ come linea, ma supplica e insegue la sinistra radicale di Fratoianni, che ha votato sempre e su tutto contro Draghi, che agli ucraini manderebbe al massimo ombrelli tascabili per proteggersi dai missili russi, che poche ore fa ha detto no a Svezia e Finlandia nella NATO (che Letta aprirebbe anche a Nuova Zelanda e Guatemala).

Ovviamente Letta vuole i termovalorizzatori se incontra Calenda, li aborre quando vede Bonelli.

E perfino italexit di Paragone ‘sposa’ i suoi simil ‘no vax’ di Alternativa, ma divorzia dopo poche ore, accusato di aperture agli estremisti di Casa Pound.

E poi conciati così, (abbiamo citato solo alcuni dei fatti veri) pensano di vincere con l’unico programma che hanno: “fermiamo il centrodestra”.

“Carlo Calenda poi cambia ancora una volta posizione e dice che va per conto suo, dopo aver siglato un patto con il Pd. Il suo mini-cartello si spacca e rende ancora più inutile e marginale il voto dato a Calenda.”

Centro destra al lavoro per italiani, Letta prosegue autodistruzione, dice Gasparri

“Il centrodestra propone un programma unitario sintetico e realizzabile, una collocazione internazionale occidentale e coerente con la tradizione italiana ed europea. Abbiamo come priorità politiche più risorse per i pensionati al minimo e regole che rendano conveniente la creazione di lavoro per i giovani”, dice ancora Gasparri che continua:

“Forza Italia rappresenta l’approdo naturale dei moderati che vogliano rafforzare nel centrodestra coeso le proposte di Silvio Berlusconi.

In quanto a disastri autodistruttivi Enrico Letta ha superato perfino Willy il coyote, famoso protagonista di cartoni animati dall’epilogo catastrofico.

Fa un programma di governo con Calenda ‘la trottola’, poi un ‘patto per la democrazia’ con la sinistra estrema, aggiunge un vorrei ma non posso con Renzi, propone a Di Maio vieni pure ma non portare gli amici.

Il tutto senza un progetto credibile, mischiando ‘agende’ e appunti per poi finire stritolato dalle sue manovre, condizionate dall’ossessione di una possibile vittoria del centrodestra.

La sinistra si è ulteriormente squalificata con questi giochetti, che coinvolgono anche Calenda e Bonino, protagonisti di condotte folkloristiche.

Intanto Letta prepara altri congegni autodistruttivi”, conclude il senatore

Le dichiarazioni di Calenda e Letta in conferenza stampa dopo l’accordo del 2 agosto

Il Segretario di Azione Carlo Calenda durante la conferenza stampa del 2 agosto, al termine dell’incontro con il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta aveva dichiarato: “Siamo solidi, compatti, andiamo a vincere queste elezioni. Niente è scritto e ricordatevi che quando uno inizia pensando di avere la vittoria in tasca normalmente finisce andandosene a casa. Questo è quello che succederà in queste elezioni. Da oggi per me ogni tipo discussione e polemica finisce, è finita. Il pre-partita non c’è più. C’è la partita e la partita la vinciamo”. Calenda aveva anche detto di essere pienamente soddisfatto del testo sottoscritto, anche per il chiaro richiamo all’agenda Draghi”

Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta nella stessa conferenza stampa dopo l’incontro con il Segretario di Azione Carlo Calenda aveva dichiarato:

“Superati gli ostacoli con Azione per intesa vincente ed alternativa alle destre. Credo e crediamo che il passo che abbiamo fatto oggi sia un passo molto importante. Era nostro dovere superare gli ostacoli che c’erano tra di noi e essere in grado di trovare un’intesa che ci consentisse di proporre agli italiani-insieme ad altri partner con i quali faremo accordi elettorali- una proposta che sia vincente e in grado di essere competitiva e alternativa a queste destre”.