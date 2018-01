ROMA – A sbrogliare la matassa del candidato governatore del centrodestra nel Lazio, ci ha pensato Ignazio La Russa. Sua infatti sarebbe l’idea di lanciare Stefano Parisi, romano trapiantato a Milano, e leader di Energie per l’Italia alle elezioni regionali del 4 marzo. Un candidato anti-Pirozzi, che potrebbe scansare il sindaco di Amatrice, responsabile dell’impasse.

L’ex aspirante sindaco di Milano, già uscito sconfitto dalla corsa con Beppe Sala a Milano, farebbe un po’ da agnello sacrificale: dovrebbe scontrarsi con un altro grande favorito del Pd, il governatore uscente Nicola Zingaretti. Ma avrebbe quantomeno il pregio di pacificare i già logori rapporti del centrodestra. Parisi in cambio avrebbe per il suo movimento garanzie dal centrodestra sulle politiche.

Parisi accontenta tutti: un nome a metà strada tra politica e società civile, non è entrato in Forza Italia e nemmeno in Noi con L’Italia di Cesa e Fitto. Piace a Matteo Salvini che lo ha già appoggiato a Milano, piace pure alla Meloni che non dovrà così mandare allo sbaraglio il suo numero due Fabio Rampelli, enormemente indietro rispetto ai suoi avversari. E rischia di piacere pure a Berlusconi, ormai rassegnato a mettere da parte Maurizio Gasparri.

Come racconta Amedeo La Mattina sul quotidiano la Stampa: