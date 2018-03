ROMA – Andrea Greco è il candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Molise. Lo ha deciso la votazione online tra gli iscritti certificati del Movimento avvenuta sulla piattaforma Rousseau.

Andrea Greco è nato nel 1985 ed è un collaboratore del gruppo regionale del M5S in Molise.

La stessa votazione – si legge sul blog delle stelle – ha definito anche la composizione della lista dei candidati Consiglieri, formata sulla base dei nominativi più votati tenendo in considerazione le quote di genere e comunque in attesa degli ultimi adeguamenti formali. “In questo modo il M5s in Molise è la prima forza politica ad avere sia il candidato Governatore che la squadra di candidati Consiglieri”. Tra qualche giorno sarà anche presentato il programma per il Molise che “rispecchia i punti cardine del programma nazionale e che è stato scritto sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi anni in Consiglio regionale”.

Alle elezioni regionali del 2013 Greco era arrivato primo nella circoscrizione di Isernia con 894 voti, ma non era scattata il seggio e di conseguenza non era stato eletto in consiglio regionale.