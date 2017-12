ROMA – Piero Fassino cerca soci al centro. Con la coalizione di centrosinistra “siamo a buon punto” e “prosegue il lavoro anche con le forze centriste”, ha spiegato l’ex ministro del Pd a margine del convegno “Patto per il clima” organizzato dalla lista Insieme. “Credo che nei prossimi giorni anche su questo fronte possa esserci una formalizzazione di un soggetto elettorale alleato”, ha detto Fassino.

Il tema delle alleanze è stato al centro anche del discorso del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, anche lui presente al convegno. “Considero importante il fatto che una delle radici dell’Ulivo e del centrosinistra decida di impegnarsi in vista delle Politiche 2018. A 30 anni dalla sua prima manifestazione l’attualità dell‘impegno ecologista è tutt’altro che assorbita, abbiamo bisogno della spinta ecologista in politica”, ha detto il premier.

“Considero importante il fatto che i Verdi abbiano deciso di dare un contributo e una spinta nella direzione della sostenibilità all’alleanza di centrosinistra e di governo”, ha spiegato ancora Gentiloni, rimarcando come pur non essendo più a capo dei Verdi “l’esclusiva” del tema ambientale come accadeva negli anni Ottanta, “abbiamo bisogno di quest’impegno e sarebbe un errore pensare che l’ecologia in politica finisca vittima del proprio successo”.