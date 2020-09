Elezioni in Puglia, prime proiezioni (voti veri, non intenzioni): Emiliano in vantaggio su Fitto (Ansa)

Elezioni regionali in Puglia: il favorito Raffaele Fitto viene battuto dal governatore uscente Michele Emiliano nelle prime proiezioni (quindi non intenzioni di voti ma voti veri).

Seconda proiezione Swg-La7: Emiliano al 46%,Fitto al 37%

In base alla seconda proiezione di Swg per La7, alle regionali in Puglia Michele Emiliano (centrosinistra) si attesta al 46,1% rispetto a Raffaele Fitto (centrodestra) al 37%, Antonella Laricchia (M5s) all’11,9 e Ivan Scalfarotto (Italia viva) al 2%.

In base alla seconda proiezione Swg per La7, sulle liste che sostengono i candidati-presidenti, in Puglia quelle per Emiliano, attuale governatore e candidato del centrosinistra, superano il Pd.

In particolare, complessivamente arrivano a quota 27,3% (‘Con Emiliano’ al 6,6%, ‘Popolari con Emiliano’ 5,1%, ‘Emiliano sindaco di Puglia 3%, altre liste al 12,6) rispetto al 17,3% dei Democratici. La copertura è del 10% del campione.

Seconda proiezione Opinio-Rai: Puglia, Emiliano al 47%

In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Michele Emiliano è al 47%, Raffaele Fitto è al 39,1%, Antonella Laricchia (M5S) è al 10,4% e Ivan Scalfarotto è al 2,2%. La copertura del campione è del 14%. (Fonti: Ansa, TgLa7)