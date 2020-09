Elezioni regionali in Campania, exit poll: De Luca ampiamente in testa (foto ANSA)

Resi noti gli exit poll in Campania per le Regionali diffusi da Mediaset. Per il centrosinistra De Luca 54-58%, in vantaggio su Caldoro 23-27%, candidato del centrodestra.

In base agli exit poll Tecné per Mediaset, ecco i dati sui candidati alla presidenza delle elezioni regionali in Campania.

Vincenzo De Luca, il candidato uscente di centrosinistra della Regione, sarebbe ampiamente in testa, tra il 54 e il 58%.

Stefano Caldoro (centrodestra) tra il 24 e il 28% e la candidata M5s Valeria Ciarambino ampiamente indietro con una forchetta tra l’11 e il 15%.

De Luca “attende” a Salerno

Non si sa ancora se Vincenzo De Luca si presenterà oggi al comitato elettorale di Napoli alla Stazione Marittima o parlerà direttamente domani.

Nelle stanze allestite per lo staff ci sono ora un maxi schermo e un palco.

Presente soltanto il vice Fulvio Bonavitacola, che non parla fino a quando non saranno consolidati con proiezioni avanzate i primi dati dello spoglio.

De Luca attende a Salerno, nella sua città, la definizione dei risultati, prima di venire a Napoli per parlare.

Regionali, i dati sull’affluenza

L’affluenza provvisoria per le Regionali è del 52,91%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno quando è stata rilevata l’affluenza in oltre 700 comuni su 1600.

Il dato però prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poiché nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno.