ROMA – Il giornalista del quotidiano la Repubblica Carlo Picozza sarà il capolista della Lista Civica Zingaretti Presidente nel collegio di Roma per le elezioni regionali del Lazio del 4 marzo. La lista è stata presentata oggi dal governatore uscente del Pd che si ripresenta.

“La lista civica è la lista dei cittadini e delle cittadine del Lazio”, ha detto il governatore uscente, Nicola Zingaretti, affermando che Picozza, “un grande giornalista, è stato un censore della cattiva sanità del Lazio. Il Lazio si sta rialzando in piedi e non bisogna mettere in discussione questo grande processo di ricostruzione – ha detto il presidente dem -. E’ una lista di cittadini per non fermarsi e non tornare indietro”.

I trentadue candidati (cinquanta in tutto il Lazio) vengono principalmente da quattro settori: scuola e cultura; università; amministratori locali e territori; ambito sociosanitario. Tra di loro ci sono professori di liceo e universitari, avvocati, medici e operatori sociali. Ci sono poi anche alcuni consiglieri uscenti della Regione: Marta Bonafoni, Michele Baldi, Gino De Paolis, Gianluca Quadrana e Oscar Tortosa.