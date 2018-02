ROMA – Domenica 4 marzo oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Sono 9 i candidati, presentati alla Corte d’Appello, che correranno per la poltrona di governatore del Lazio.

Il presidente uscente, Nicola Zingaretti, si ripresenta appoggiato da una coalizione di centro-sinistra.

Questo l’elenco delle sei liste collegate (Pd, Civica zingaretti, Insieme, +Europa, Centro Solidale, Liberi e Uguali) e i rispettivi candidati:

NICOLA ZINGARETTI (PD)

1) Michele Civita

2) Daniele Leodori

3) Massimiliano Valeriani

4) Cristiana Avenali

5) Alessandra Barbato

6) Michela Califano

7) Simone Cascino Milani

8) Daniela Cirulli

9) Giovanni Crisanti

10) Massimo De Simoni

11) Ilaria De Vigilis

12) Michela Di Biase

13) Veronica Dolfi

14) Eliana Durante

15) Roberto Feri

16) Andrea Ferro

17) Paola Gregori

18) Eleonora Grimaldi

19) Valentina Grippo

20) Rodolfo Lena

21) Marta Leonori

22) Marguerite Welly Lottin

23) Simone Lupi

24) Eleonora Mattia

25) Cristina Michetelli

26) Emiliano Minnucci

27) Eugenio Patané

28) Dario Piermarini

29) Vitale Savi

30) Marietta Tidei

31) Marco Vincenzi

32) Gianfranco Zambelli

CIVICA ZINGARETTI

1) Carlo Picozza

2) Marta Bonafoni

3) Michele Baldi

4) Maria Luisa Agneni

5) Gino De Paolis

6) Alessandra Battisti

7) Gianluca Quadrana

8) Paola Bisegna

9) Oscar Tortosa

10) Chiara Coltella

11) Maurizio Zega

12) Marina Di Foggia

13) Guido Bellachioma

14) Elisabetta Flumeri

15) Daniele Caldarelli

16) Giuseppa Greco

17) Stefano Canitano

18) Leontina Ionescu

19) Nicola Cerabona

20) Emanuela Marino

21) Aniello Crescenzo

22) Florinda Nardi

23) Giancarlo Germani

24) Marina Righetti

25) Stefano Giannessi

26) Cinzia Romagnoli

27) Salvatore Mazziotti

28) Chiara Tonelli

29) Sandro Santilli

30) Marta Toti

31) Salvatore Tedone

32) Alessandra Zicari

INSIEME

1) Francesco Alemanni

2) Daniele Fichera

3) Asha Omar Ahmed

4) Luciano Romanzi

5) Carla Baffari

6) Guglielmo Calcerano

7) Stefano Albensi

8) Felice Alese

9) Giorgia Andreucci

10) Maria Assunta Angeli

11) Lorenzo Baldazzi

12) Claudia Borro

13) Carlo Ceremigna

14) Emanuele Ciamberlano

15) Umberto Cicconi

16) Pio De Angelis

17) Elisa De Stefano

18) Rosalia Grande

19) Giuseppina Lai

20) Silvana Meli

21) Marina Meuti

22) Gina Narmucci

23) Ada Natali

24) Pietro Oddo

25) Anna Peschiaroli

26) Paola Pisanelli

27) Sabrina Pucello

28) Stefania Renzulli

29) Salvatore Rondello

30) Alessandro Sapochetti

31) Fabio Schietroma

32) Vincenzo Taurino

CENTRO SOLIDALE

1) Paolo Ciani

2) Rita Visini

3) Donato Antonellis

4) Michela Arioni

5) Ivano Caradonna

6) Ornella Cherubini

7) Fabio D’Andrea

8) Elisabetta Del Priore

9) Veronica Di Marco

10) Rolanda Di Nicola

11) Martina Fabiani

12) Fabrizio Fanella

13) Michele Ferrari

14) Romolo Giacani

15) Tiziana Grassi

16) Stefano Ialongo

17) Loredana Lorefice

18) Stefania Maccari

19) Nicoletta Maturi

20) Carla Messano

21) Marco Moretti

22) Giacomo Moscati

23) Saverio Parisi

24) Daniele Pasquini

25) Chiara Pierrettori

26) Giulia Pagliucci

27) Giovanni Pompei

28) Giuseppe Scarascia Mugnozza

29) Francesco Sinibaldi

30) Misghana Teklai Bein

31) Maria Grazia Viganò

32) Alberto Zucconi

+EUROPA

1) Alessandro Capriccioli

2) Rocco Berardo

3) Veronica Alfonsi

4) Davide Ambrosini

5) Annalisa Angieri

6) Giada Arena

7) Stefano Arista

8) Leone Barilli Bonacelli

9) Giovanni Brajato

10) Valentina Calderone

11) Angela Capuano

12) Claudio Catalano

13) Giulia Crivellini

14) Rosangela Cuccui

15) Giuseppe Di Bella

16) Massimo Farinella

17) Gustavo Fraticelli

18) Francesca Graziani

19) Roberta Lauri

20) Luis Carlos Livdi

21) Francesca Maceroni

22) Fabrizia Mascolo

23) Francesco Mingiardi

24) Francesco Ottaviano

25) Tania Pace

26) Valentino Paesani

27) Laura Palmieri

28) Wilhelmine Schett (Mina Welby)

29) Marina Scarcello

30)Vanessa Sebastianutti

31) Davide Tutino

32) Paolo Violi

LIBERI E UGUALI

1) Monica Gregori

2) Riccardo Agostini

3) Clelia Giorno

4) Fabrizio Modoni

5) Marina Avitabile

6) Maria Gemma Azuni

7) Barbara Bonanni

8) Melissa Canterini

9) Renato Gargiulo

10) Danilo Cosentino

11) Concetta Croci

12) Stefano De Giorgis

13) Stefano Di Traglia

14) Atika Et Tafs

15) Walter Fadda

16) Giovanni Ferrari

17) Ada Francia

18) Nicola Galloro

19) Emilia La Nave

20) Sonia Lippi

21) Maria Lo Moro

22) Guido Maria Marinelli

23) Daniele Ognibene

24) Ivano Olivetti

25) Ezio Paluzzi

26) Fabiana Pezzella

27) Luciano Pontieri

28) Valentina Rinaldi

29) Rosa Maria Scalise

30) Pierluigi Sernaglia

31) Viviana Straccia