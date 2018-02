ROMA – Domenica 4 marzo oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Tra i 9 candidati, presentati alla Corte d’Appello, che correranno per la poltrona di governatore del Lazio, c’è anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

Pirozzi è appoggiato da una lista civica che porta il suo nome e da una seconda lista, spuntata a sorpresa, che omaggia lo storico sindaco della Capitale, Ernesto Nathan.

Ecco l’elenco completo dei candidati:

CIVICA PIROZZI

1) Sergio Pirozzi

2) Livia Adinolfi

3) Matteo Alesiani

4) Lorenza Alessandrini

5) Roberto Bacheca

6) Giulia Barbati

7) Bellini Valentina

8) Ivan Boccali

9) Roberto Buonasorte

10) Francesca Calabria

11) Lorenzo Campanella

12) Augusto Caratelli

13) Federico Maria Carbonara

14) Cristiana Carrozza

15) Michela Catena

16) Olindo Cazzolla

17) Maria Rosaria Cecchetti

18) Miriam Chena

19) Luca Corti

20) Fabio D’Andrea

21) Marco De Carolis

22) Massimo Donatelli

23) Marijia Fedeli

24) Giampiero Fontana

25) Flora Fusciello

26) Serena Moroniti

27) Gianluca Perla

28) Paola Perrone

29) Francesca Pucci

30) Valeria Sammartino

31) Monica Tarentini

32) Carlo Tiberi

LISTA NATHAN

1) Marco Franchitti

2) Carla Guerci

3) Paolo Maria Apollonj Ghetti

4) ParideAmoroso

5) Maria Antonietta Daloia

6) Francesco Alberto Comellini

7) Tiziana Benini

8) Marco Rotondo

9) Rosa Demarinis

10) Andrea Bertolini

11) Anna Pagnani

12) Fabrizio Fabrizi

13) Claudia Gianfico

14) Roberto Bianconi

15) Alessandra Paravano

16) Luciano Cenicola

17) Maria Annunziata Romano

18) Alessandro Cesaroni

19) Urszula Zofia Wojcik

20) Luca Cococcia

21) Anna Turro

22) Gianluca Zuccaro

23) Carmine Scrivano

24) Georgia Cagiotto

25) Corrado Stillo

26) Rossella Scandinaro

27) Carlo Scarponi

28) Dora Massimi

29) Paola Bruni