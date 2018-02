ROMA – Stefano Parisi è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.

Domenica 4 marzo oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Sono 9 i candidati, presentati alla Corte d’Appello, che correranno per la poltrona di governatore del Lazio.

Leggi Anche – Elezioni regionali Lazio 2018, come si vota? FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE

Stefano Parisi, ex candidato sindaco di Milano, è appoggiato da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Energie per l’Italia, Noi con l’Italia). Questo l’elenco delle cinque liste a lui collegate e i rispettivi candidati:

FORZA ITALIA

1) Antonio Aurigemma

2) Pino Cangemi

3) Fabio De Lillo

4) Adriano Palozzi

5) Roberta Angelilli

6) Sveva Belviso

7) Maria Luisa Bortolozzi

8) Edoardo Breda

9) Luciana Canonaco

10) Laura Cartaginese

11) Maria Lisa Comes

12) Gianluca Di Pietro

13) Roberto D’Ottavio

14) Amalia Falcone

15) Cesare Maria Iacoponi

16) Pier Ernesto Irmici

17) Silvia Ladaga

18) Giuseppe Lalli

19) Valter Lucarini

20) Edelvais Ludovici

21) Alexia Marziali

22) Antonio Matrigiani

23) Giulia Minunzio

24) Veronica Moro

25) Paola Musitano

26) Elena Sofia Nardo

27) Arianna Pelagaggi

28) Francesco Petrocchi

29) Antonella Politano

30) Giuseppe Rizzo

31) Ermanno Serrecchia

32) Rinaldo Sidoli

FRATELLI D’ITALIA

1) Luca Maria Apollonj Ghetti

2) Rita Ardita

3) Donatella Bagli

4) Flaminia Bottacchiari

5) Antonella Campanelli

6) Marina Cannavò

7) Simone Carabella

8) Flavia Cerquoni

9) Barbara Cerusico

10) Fabrizio Cherubini

11) Chiara Colosimo

12) Stefano D’Angelo

13) Paolo Della Rocca

14) Maurizio Docimo

15) Vincenzo Elifani

16) Maira Falcone

17) Monica Fasoli

18) Fabrizio Ghera

19) Micol Grasselli

20) Giuditta Labate

21) Damiano Loreti

22) Bruno Mari

23) Giuseppe Melpignano

24) Federica Nobilio

25) Paolo Pace

26) Giovanni Quarzo

27) Giancarlo Righini

28) Marika Rotondi

29) Fabrizio Santori

30) Emanuela Silvi

31) Roberto Tarsi

32) Daria Ventura

LEGA

1) Enrico Cavallari

2) Andrea Liburdi

3) Anna Amadei

4) Alessandro Basso

5) Patrizia Bio

6) Gabriella Caramanica

7) Mirko Carbone

8) Laura Corrotti

9) Elga Consolo

10) Stefano Costa

11) Valentina De Paola

12) Marina Faieta

13) Jessica Carla Fedele

14) Gianfranco Gatti

15) Daniele Giannini

16) Roberto Iannelli

17) Silvia Lovergine

18) Daniele Maggi

19) Salvatore Pace

20) Elena Parrucchini

21) Alessandra Principe

22) Francesca Quaranta

23) Alessandra Riccetti

24) Antonio Rossi

25) Andrea Selmo

26) Claudio Senatra

27) Stefano Tersigni

28) Gianluca Tocci

29) Paola Tullio

30) Giuditta Valente

31) Luana Vallone

ENERGIE PER L’ITALIA

1) Donato Rosario Robilotta

2) Massimo Martelli

3) Daniela Bandelli

4) Carmen Botti

5) Claudio Bucci

6) Buglione Rosa

7) Antonio Buonfiglio

8) Federica Calvani

9) Alessia Camplone

10) Fabio Capolei

11) Giovanni Centrella

12) Anna Maria Colocci

13) Paolo Cotini

14) Damiano De Rosa

15) Crescenzo Di Lella

16) Pasquale Donato

17) Maurizio Forliti

18) Francesco Gangemi

19) Federica Iannotta

20) Andrea Lofoco

21) Maria Concetta Maiello

22) Ludmilla Mantione

23) Marco Maroni

24) Maria Piera Padoan

25) Stefania Pagliara

26) Paola Palmieri

27) Carla Picciotto

28) Stefania Pietrantoni

29) Paolo Pini

30) Sara Vicari

31) Andrea Villa

32) Tiziana Zampieri

NOI CON L’ITALIA

1) Pietro Sbardella

2) Attilio Arnese

3) Francesca Bilotti

4) Claudio Brinati

5) Cristina Cavaterra

6) Alessia Cerciello

7) Eleonora Cerroni

8) Tania Ciuciula

9) Giuseppe Conforzi

10) Maria Cristina De Andreis

11) Giuseppe Dionisi

12) Vitaliana Esposito

13) Armando Fergola

14) Antonella Ferrari

15) Giuseppe Griscioli

16) Giovanni Libanori

17) Claudio Lozzi

18) Ilenia Manciocchi

19) Rosaria Marino

20) Massimiliano Maselli

21) Barbara Molinaro

22) Alessandra Parenti

23) Paolo Pecorari

24) Clara Podda

25) Anna Rita Poggelli

26) Mauro Porcelli

27) Sebastiano Rainone

28) Cinzia Renzi

29) Gerardo Sollazzo

30) Luigi Vitale

31) Maria Zaccaria

32) Calogero Zito