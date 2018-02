ROMA – Domenica 4 marzo oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Tra i 9 candidati, presentati alla Corte d’Appello, che correranno per la poltrona di governatore del Lazio, c’è anche Stefano Rosati.

Stefano Rosati è alla guida della lista Riconquistare l’Italia. Ecco l’elenco completo dei candidati:

RICONQUISTARE L’ITALIA

1) Stefano Rosati

2) Fiorella Amoruso

3) Alessandro Badii

4) Luca Bennati

5) Silvia Bertini

6) Nicoletta Carotti

7) Alessandro Cipriano

8) Lucia Civitella

9) Maria Cristiano

10) Maria Fiorella Custodi

11) Nino Di Cicco

12) Fiorella Fogli

13) Daniela Franciosi

14) Alfonso Genovese

15) Giovanna Glionna

16) Stefano Grossi

17) Federico Iacomelli

18) Enrico Iapoce

19) Luca Mancini

20) Silvia Mola

21) Gian Marco Onorati

22) Angela Pedrini

23) Renata Pescatori

24) Fabrizio Ponzo

25) Stefania Portici

26) Andrea Riacà

27) Antonella Rossi

28) Leonardo Rubini

29) Adriano Santucci

30) Rosa Spadafora

31) Claudia Vergella