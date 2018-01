ROMA – Domenica 4 marzo, oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Il governatore uscente, Roberto Maroni della Lega, da tempo ha già deciso di non ricandidarsi per la presidenza della Regione. I candidati sono:

Giorgio Gori (Partito Democratico)

Dario Violi (Movimento 5 Stelle)

Attilio Fontana (Centrodestra)

Giulio Arrighini (Grande Nord)

Onorio Rosati (Liberi e Uguali)

Quando si vota? Si vota domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23. Come si vota? Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

La votazione per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio avviene su un’unica scheda. L’elettore ha diverse opzioni:

votare solo il candidato-presidente;

votare il candidato-presidente e una delle liste collegate, apponendo una X sul simbolo della lista;

votare il candidato-presidente e una lista a lui non collegata (il cosiddetto “voto disgiunto”);

votare solo la lista, sapendo che in tal caso la sua preferenza va automaticamente anche al candidato-presidente collegato.

Sulla scheda elettorale i cittadini lombardi possono esprimere due preferenze per un uomo e una donna della stessa lista. Se non viene rispettata la regola di genere, la seconda preferenza viene cancellata.