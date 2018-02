MILANO – Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è il candidato governatore della Lombardia per il Partito Democratico.

Sono sette i candidati in corsa per la presidenza della Regione Lombardia, sostenuti da 19 liste in tutto. Si vota domenica 4 marzo, in concomitanza con le elezioni politiche nazionali. Nella tarda mattinata di sabato 3 febbraio le liste con i candidati consiglieri regionali sono state depositate negli uffici elettorali delle 12 province lombarde.

Leggi anche – Elezioni regionali Lombardia 2018, come si vota? FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE

Gori, renziano di ferro, dopo una lunga carriera televisiva è approdato in politica nel 2011 tra le fila del Pd. E’ stato il fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia e per diversi anni direttore di Canale 5 e di Italia 1. Dal 2014 è diventato primo cittadino di Bergamo, battendo il sindaco uscente Franco Tentorio.

Giorgio Gori corre per la poltrona di governaore della Lombardia, sostenuto da 7 liste: Partito Democratico; Più Europa con Emma Bonino; Lombardia Progressista; Insieme; Civica Popolare; Obiettivo Lombardia; Lista Gori.

Ecco tutti i candidati al consiglio regionale del suo schieramento:

LISTA PD

Pietro Bussolati – attuale segretario metropolitano di Milano

Carmela Rozza – assessore alla Sicurezza del comune di Milano

Carlo Borghetti – consigliere regionale uscente

Paola Bocci – consigliera comunale in carica

Fabio Pizzul – consigliere regionale uscente

Lorena Croatto

Stefano Bassi

Anna De Censi – ex consigliera comunale di Milano

Emilio Berti – dermatologo del Policlinico e della Statale di Milano

Tea Del Vecchio

Gabriele Colombo

Kaoter El Bouhmi

Papa Dieng

Maria Silvia Fiengo – fondatrice Famiglie Arcobaleno

Alberto Fulgione

Nadira Haraigue

Alessandro Giungi – ex consigliere comunale di Milano

Isabella Ippoliti

Andrea Monguzzi

Piera Landoni

Charles Waas

Simona Piccolo

Roberto Sanna

Lucia Rocca

Alfredo Zini

Marisa Sestagalli

+EUROPA CON EMMA BONINO

Valerio Federico – direzione nazionale Radicali, autore di ricerche sul sistema di potere di Cl

Barbara Bonvicini – segretaria associazione Enzo Tortora Radicali

Stefano Bilotti

Paola Cossu

Federico Binda

Maria Teresa Dal Monte

Yuri Guaiana – attivista Lgbt arrestato in Russia nel 2017

Manuela Alessandra Filippi – fondatrice di Città Nascosta Milano

Massimiliano Melley – giornalista

Paola Maria Gianotti

Luca Felice Maglione

Federica Ianniello

Francesco Pasquariello

Emanuela Lucia Oliva

Fabio Guido Domenico Pazzini

Barbara Peres – sindacalista Uil

Giovanni Porto

Agata Regeni

Andrea Sanvito

Martina Scaccabarozzi

Michele Andrea Alfredo Usuelli – neonatologo della Clinica Mangiagalli

Sabrina Armanda Triola

Leonardo Veneziani

Simona Viola – avvocato e autrice dei ricorsi su Formigoni e annullamento elezioni 2010

Giancarlo Vecchi – docente di public policies al Politecnico di Milano

Cristiana Zerosi

LOMBARDIA PROGRESSISTA