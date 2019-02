ROMA – Sono 1493 su 1840 le sezioni scrutinate per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna e del governatore, il 81% delle sezioni complessive.

Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 47,74%. Poi Massimo Zedda (Centrosinistra) al 33,18%, e Francesco Desogus (M5s) con il 11,07%.

Christian Solinas a questo punto ha vinto elezioni regionali sarde. Il candidato di centrodestra ha battuto il principale sfidante, Massimo Zedda smentendo così le previsioni degli exit poll, che davano Solinas e Zedda divisi da un solo punto. Confermato il crollo del Movimento 5 stelle rispetto alle politiche di un anno fa.

La crisi del M5s diventa più impressionante se si confrontano i dati di un anno fa. Alle politiche del marzo 2018, i 5 stelle avevano ottenuto in Sardegna il 42,5%, quattro volte di più rispetto a oggi. Dimezzati i voti anche per Forza Italia: dal 14,8% di un anno fa si è passati al 7,80% di oggi. Il Partito Democratico perde un punto rispetto alle politiche di un anno fa (14,8%-13,36%). La Lega di Salvini invece cresce dal 10,80% all’ 11,49%.

I dati sono stati diffusi dalla Regione poco dopo le 20 di oggi, lunedì 25 febbraio.

Seguono Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 3,32%, Mauro Pili (Sardi Liberi) con il 2,24%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) con l’1,84% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con lo 0,59%. Le schede bianche sono 5473, le nulle 675, mentre quelle con errori e voti nulli sono 11.905. Sono 610mila i voti complessivi con 269 Comuni che hanno concluso tutte le procedure dello spoglio.

Il vincitore delle elezioni regionali in Sardegna è dunque Solinas che, a giochi ormai fatti, ha dichiarato: “Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, è stato premiato il progetto di governo che abbiamo presentato. Non ho mai visto un testa a testa, che non rispondeva al vero, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile”.

Solinas ha proseguito: “Ai sacerdoti che hanno pensato che mancasse un candidato all’appello, beh dico che io ero in giro per la Sardegna, non nei salotti, e i sardi ci hanno premiato. Da domani si comincia a lavorare per dare risposte. È stato detto che c’era un candidato senza volto. Ciò vuol dire che si è perso contro un candidato senza volto – ha aggiunto – un candidato espressione di un partito che ha cento anni di storia e che ha più che raddoppiato i suoi voti. Faccio notare che ad Armungia, paese natio di Emilio Lussu, ha vinto il Psd’Az”.

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari e candidato del centro-sinistra, ha riconosciuto la vittoria: “Il risultato dà la vittoria al centrodestra. Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro”.

Del tutto out il candidato a 5 stelle, Francesco Desogus fermo a 11,07%.

Parziale anche il dato sulle singole liste, che al momento vede il Pd come primo partito, seguito da Lega e Forza Italia, poi il M5S appaiato al Partito sardo d’azione. Ma questi dati si potrebbero evolvere significativamente con le prossime ondate di sezioni scrutinate.

Salvini: Lega vince 6-0 sul Pd.

“Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia”. Questo il commento del segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.

Fonte: Ansa

Fonte Repubblica.