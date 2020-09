Elezioni Toscana, Exit poll: Giani (csx) 43-47,5% e Susanna Ceccardi (cdx) al 40-44%.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5.

Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

Anche per Mediaset il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe in vantaggio di circa 3 punti percentuali sulla avversaria di centrodestra Susanna Ceccardi.

Secondo l’intention poll di Tecnè diffuso da Mediaset Giani starebbe intorno al 44-48% e Ceccardi in una forchetta compresa tra il 41 e il 45%. La candidata M5s irene Galletti è stimata tra il 4,5 e l’8,5%.

In base agli instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, in Toscana Eugenio Giani è fra il 41-45%, Susanna Ceccardi invece è fra 38-42%, Irene Galletti è tra 8-12%. (Fonte: Ansa).