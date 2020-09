Elezioni in Toscana, prime proiezioni: Eugenio Giani in vantaggio su Susanna Ceccardi (Ansa)

Elezioni regionali in Toscana: le prime proiezioni danno il candidato del centrosinistra Eugenio Giani in vantaggio sulla leghista Susanna Ceccardi

Le prime proiezioni delle elezioni regionali in Toscana danno in vantaggio il candidato del centrosinistra Eugenio Giani sulla sfidante di centrodestra Susanna Ceccardi.

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Toscana il candidato del centrosinistra ha il 46.4%, Ceccardi il 42,1%. La copertura del campione è del 6%.

Le proiezioni Swg

In base alle seconde proiezioni di Swg per La7 alle regionali in Toscana il candidato Pd-Iv Eugenio Giani sale al 47,2%, segue la candidata leghista Susanna Ceccardi al 40,8% per il centrodestra, mentre la M5s Irene Galletti è al 7,1. (Fonte: Ansa)