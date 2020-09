Elezioni regionali Toscana, sondaggio Sole 24 Ore: testa a testa tra Susanna Ceccardi e Eugenio Giani.

Elezioni Toscana, secondo il sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore, la candidata leghista Susanna Ceccardi se la gioca alla pari con Eugenio Giani (Pd).

Numeri sorprendenti, se si pensa che la Ceccardi è considerata la pasionaria di Matteo Salvini. Una leghista “dura e pura” che se la gioca nella “rossa” Toscana.

Sondaggio Toscana Sole 24 Ore: testa a testa Ceccardi-Giani

Un sondaggio Winpoll-Cise pubblicato stamane dal Sole 24 ore attesta Giani al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%.

“La Toscana come l’Emilia-Romagna?” si chiedono Roberto D’Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali “dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest’anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti c’è Irene Galletti, candidata M5s che si attesta all’8,3%.

Le altre regioni

Nelle altre regioni, sempre secondo il sondaggio, Luca Zaia è affermatissimo con il 76,8% in Veneto, Giovanni Toti con il 60,1& in Liguria. Un sorpasso storico del centrodestra sul centrosinistra si registrerebbe anche nelle Marche, con Francesco Acquaroli al 51,8% rispetto al candidato di centrosinistra Maurizio Mangialardi al 36,1%. Resta in testa Vincenzo De Luca, in Campania, con il 58,6%. (Fonti: Agi e Il Sole 24 Ore)