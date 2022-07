Elezioni 2022. Tutti contro tutti. Buferone. Volano insulti e veleni. E parole grosse. La corsa alle urne del 25 settembre è partita tra le bordate, dentro e fuori i partiti.

Come nei peggiori bar di Caracas. Dieci, in particolare, i più agitati. Le loro “perle” stanno facendo il giro del web. Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico. A scanso di equivoci.

BERSANI (Articolo Uno) CON I 5S ALLE ELEZIONI

“Con i Cinquestelle proviamoci fino alla fine”. Ha chiesto al suo antico sodale Letta di ritirare la fatwa contro il M5S. Risposta: pernacchie. Sibillino il commento:”Ma a Enrico voglio bene come ad un fratello”. Sarà.

BONELLI (Europa verde)

“Calenda? È un incompetente. Parla senza conoscere la materia (nucleare).

CALENDA (Azione)

È l’uomo mercato corteggiato da tutti. E lui? Ne ha per tutti. “Emiliano? Una sega”. “Boccia? Inetto”. “Renzi? Vada in Arabia”. “Di Maio? E chi è?“. Suggerimento del ministro Orlando alla Festa dell’Unita’ di Roma:”Datti una calmata “.

CONTE (M5S)

A Grillo il fondatore non va giù ” la setta” del leader. “Se fai le deroghe (al secondo mandato) io lascio, vaffa”.

DI MAIO (Insieme per il futuro)

“Io un traditore? Senti chi parla”. È convinto che la stella di Conte nel firmamento politico italiano sia sulla via dell’estinzione.

LETTA (Pd)

“O io o la Meloni. Queste elezioni? Sarà il sole o sarà la luna”. La metafora celeste impazza sul web.

MELONI (Fratelli d’Italia): E DOPO LE ELEZIONI?

“Basta con gli esami del sangue. Macché “pericolo nero” (New York Times), o “Donna nera”. ‘Tranquilli, non c’è nessuna emergenza democratica . Io sono Giorgia “. Furoreggia sui social la cabala: dopo le urne verrà formato il governo. Se vincerà “l’anima nera” il nuovo governo nascerà il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma.

RENZI (Italia Viva)

Isolato dal Pd. Un leone in gabbia. Gli hanno offerto solo due seggi. Una miseria (dice lui). “Mi pongono veti per antichi rancori, ma così potremmo perdere. E poi:”Chi pensa di comprarci, non ci conosce”. Appunto.

SALVINI (Lega)

È furioso. Con tutti. Gli 007 russi gli avrebbero chiesto:”Fai cadere Draghi ?”. Non ci sta. Pure Di Maio attacca il Carroccio. Risponde: son tutte fesserie .

ZINGARETTI (Pd)) ANCHE LUI VUOLE IL M5S ALLE ELEZIONI

È pronto a guidare il fronte dem favorevole a ricucire con Conte. Non sa cosa gli aspetta.