Elezioni regionali in Veneto, prime proiezioni: Luca Zaia in netto vantaggio sugli altri sfidanti oltre il 70%

Elezioni regionali in Veneto: come ci si aspettava, le prime proiezioni danno il candidato del centrodestra e governatore uscente Luca Zaia in netto vantaggio rispetto agli sfidanti.

Prima proiezione Opinio-Rai

In base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia è nettamente in vantaggio con il 74,2%. Arturo Lorenzoni ha il 16,1%, Enrico Cappelletti il 4,0%.Paolo Girotto l’1,2%. La copertura del campione è del 7%.

Seconda proiezione Swg-La7

In base alla seconda proiezione di Swg per La7, alle regionali in Veneto Luca Zaia raggiunge il 74,5%, Arturo Lorenzoni il 16,6 ed Enrico Cappelletti (M5S) al 3,6.

Osservatorio Veneto: massiccio voto disgiunto

Dalle prime proiezioni sull’esito delle elezioni regionali in Veneto emerge un “massiccio” ricorso al voto disgiunto, che rallenta l’andamento dello scrutinio, una sorprendente crescita dell’affluenza, e un Consiglio regionale che potrebbe essere formato solo da tre coalizioni.

Sono le prima indicazioni fornite dal professor Paolo Feltrin, componente dell’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.

“Se l’andamento continua così – ha detto ai giornalisti – avremo un numero di voti al solo presidente nettamente superiore ai voti dati alla coalizione. Un fatto tecnico che avrà effetti sulla distribuzione dei seggi”.

“Al momento, tranne le prime tre coalizioni (centrodestra, centrosinistra, M5S, ndr) nessuna coalizione supera le soglie di sbarramento. Il prossimo Consiglio rischia di essere meno ‘affollato’ di gruppi consiliari. Se le coalizioni saranno confermate, potrebbero essere assegnati 37/39 seggi al centrodestra, 8/10 al centrosinistra e 2/3 al M5S”, ha concluso. (Fonte: Ansa)