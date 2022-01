Elisabetta Casellati chi è: dove e quando è nata, marito, figli, biografia, carriera

Anche il nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati è finito, e non da oggi, nel frullatore del toto-Quirinale.

Dove e quando è nato, età, marito, figli e biografia di Elisabetta Casellati

Nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 (75 anni) Elisabetta Casellati in realtà si chiama Maria Elisabetta Alberti.

Figlia di genitori calabresi, il padre prima partigiano e poi funzionario pubblico, la madre maestra elementare, Elisabetta Alberti, dopo la laurea in Giurisprudenza diventa avvocato matrimonialista.

Poi il matrimonio con l’avvocato Gianbattista Casellati, da cui ha preso il cognome, con il quale ha anche lavorato insieme. La coppia ha due figli: Ludovica e Alvise, direttore d’orchestra.

La carriera di Elisabetta Casellati

Entrata subito in Forza Italia, siamo nel 1994, Elisabetta Casellati viene subito eletta al Senato dove viene riletta anche nel 2001.

Rieletta per la terza volta al Senato nelle politiche del 2006, durante la XV legislatura ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo al Senato. Nel 2008, nel 2013 e nel 2018 viene rieletta al Senato. Proprio nel 2018 viene anche scelta e eletta come presidente del Senato diventando la prima donna a ricoprire questa carica. Sempre nel 2018 Mattarella le ha affidato un mandato esplorativo per la composizione di un possibile governo tra il centro destra e il Movimento 5 Stelle.