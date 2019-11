ROMA – L’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha tenuto l’alloggio militare che è stato riassegnato al marito, un ufficiale superiore delle Forze Armate. La Procura militare ora ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali profili di sua competenza in relazione alla vicenda. “Un atto dovuto”, per il procuratore, che ha spiegato che al momento “non ci sono né indagati né ipotesi di reato”.

Il fascicolo aperto dalla procura militare è a “modello 45”, che è il registro degli atti che non costituiscono notizia reato. Il procuratore ha spiegato: “Faremo tutti gli accertamenti del caso per sgomberare ogni dubbio, anche da un punto di vista amministrativo”. Al momento si tratta di una indagine, ha ribadito, “di puro carattere conoscitivo”.

Trenta, eletta col M5s, non ha intenzione di lasciare ma i suoi compagni di movimento la attaccano. Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri ed esponente del M5S, alla trasmissione Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio1 dice: “La vicenda dell’abitazione del Ministro Trenta? Penso che la doveva abbandonare già da tempo, un movimento come il nostro non può tollerare una cosa del genere. La Trenta deve certamente andar via subito, se poi il marito ha diritto ad un alloggio fa la richiesta e si mette in lista d’attesa”. (Fonte ANSA)