Elodie contro Giorgia Meloni e il programma di Fratelli d’Italia: “A me sinceramente fa paura”.

Elodie ha condiviso sul suo profilo Twitter il programma del partito di Giorgia Meloni del 2018 con il commento: “A me sinceramente fa paura”.

Il programma della Meloni

Tra i punti del programma della Meloni citato dalla cantante si legge “prima l’Italia e prima gli italiani”, “contrasto all’immigrazione irregolare e no allo ius soli” e anche “tutela della nostra identità dal processo di islamizzazione”.

E ancora: “Espulsione dei clandestini e stop al business dell’accoglienza. Abolizione dell’anomalia solo italiana della concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria e asilo solo per donne, bambini e nuclei familiari che fuggono veramente dalla guerra. Quote di immigrazione regolare attraverso il decreto flussi solo per nazionalità che hanno dimostrato di integrarsi e che non creano problemi di sicurezza. Prima gli italiani nell’accesso ai servizi sociali e alle case popolari. No allo ius soli e a ogni forma di automatismo nell’ottenimento della cittadinanza. Promozione di un piano internazionale d’investimenti in Africa per combattere fame e povertà e limitare la spinta all’emigrazione”.

Il precedente

Già in passato Elodie si era schierata contro la Meloni e Matteo Salvini:

“Sono felice di essere nata in Italia, poteva andarmi peggio. Buona parte del Paese ha la visione giusta delle cose, ma onestamente fatico a comprendere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Si possono avere idee diverse, non c’è bisogno di livore, incazzatura… Stia calma la Meloni. Posso capire che lei pensi di essere lontana da chi vive in maniera diversa, ma non capisco, non gliene deve fregare un ca**o. Ognuno ha la sua vita, ma ci sono modi e modi di parlare e fare politica. Non credo sia questo il modo giusto, bisogna capire come vivere la nostra diversità. La gente ha tanta pura perché non ha il coraggio di fare un passo verso gli altri. È molto più semplice additare e incavolarsi col prossimo. Mi dispiace perché è una perdita di tempo enorme”.