ROMA – Lucia Borgonzoni è candidata in Emilia per la destra, ma il padre non la voterà: “Scelgo Bonaccini”. “Auguro ogni bene a Lucia, ma Bonaccini è stato un ottimo presidente. È un fatto culturale, non dobbiamo avere le stesse opinioni”, annuncia il genitore della candidata leghista.

“Possiamo vincere, l’Emilia non è l’Umbria. Se il M5S non dialoga resterà marginale”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Stefano Bonaccini, attuale Presidente dell’Emilia Romagna. Fa bene il candidato della sinistra a darsi coraggio, ne ha davvero bisogno perché se deve guardare ai sondaggi… In particolare uno, rimasto top secret nelle stanze della segreteria emiliana ma svelato da Fabio Martini, cronista politico de La Stampa, fa presagire una vera Waterloo per l’ex fortino rosso d’Italia.

Tra i 5 e i 7 punti di distacco dalla destra

Mai era successo in un secolo, in cento anni di vita politica italiana, che tutto il centrosinistra galleggiasse tra i 5 e i 7 punti percentuali dietro la colazione di centrodestra a trazione Salvini. “Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 gennaio?”, il quesito oggetto di sondaggio a oggi prevede una risposta inaudita. Meno grande è il divario invece tra i due candidati presidenti, più equilibrata la gara tra Bonaccini, dato in progressivo recupero, e la leghista Lucia Borgonzoni.