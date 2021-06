Enrico Michetti sarà il candidato sindaco del centrodestra a Roma. E’ l’accordo chiuso al vertice del centrodestra che si è tenuto oggi, mercoledì 9 giugno. Giorgia Meloni aveva detto di fare presto per cominciare a fare campagna elettorale ed oggi il suo partito e gli alleati hanno trovato un accordo. Vice di Michetti dovrebbe essere il magistrato Simonetta Matone, apprezzata giurista (nota per le sue tante apparizioni nel salotto di Bruno Vespa ndr) che a lungo ha lavorato al Tribunale dei Minori di Roma.

Roma, Michetti sindaco e Matone vice. A Torino il candidato è Paolo Damilano

“Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è invece il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria”, ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini.

Salvini aveva chiesto di fare presto: “Bisogna investire bene sul Giubileo 2025 e per farlo abbiamo già fatto un passo importante: grazie al ministro Garavaglia siamo riusciti a investire 500 milioni del Recovery sul progetto Roma caput mundi”.

“C’è molto lavoro da fare, dopo i disastri Raggi-Zingaretti a partire dal caos rifiuti, per non parlare dello scempio del Lungotevere asfaltato, dell’emergenza dei 28 bus in fiamme solo nel 2020, dei disagi della metro, delle troppe barriere architettoniche, delle voragini”.

Chi è Enrico Michetti, il candidato sindaco a Roma per il centrodestra

Enrico Michetti è nato il 19 marzo del 1966 e ha 55 anni di età. Si è laureato in Economia aziendale e svolge l’attività di avvocato e professore universitario di diritto pubblico. Michetti è l’ideatore del progetto sperimentale “Sistema Gazzetta Amministrativa”, sistema deputato alla formazione, informazione, assistenza e aggiornamento giuridico della Pubblica Amministrazione. Inoltre è Direttore della Collana Editoriale Giuridica.

Nel 2017, su proposta dell’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, gli è stata attribuita l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Chi è Simonetta Matone

La giudice nominata dal centrodestra a fare la vicesindaca, è stata capo gabinetto alle Pari opportunità con Mara Carfagna. La Matone ha lavorato in particolare alla legge che ha riconosciuto il reato di stalking prima di diventare capo dipartimento alla Giustizia. Oggi è sostituto procuratore alla Corte di appello di Roma, ma ha anche lavorato a lungo al tribunale dei Minori.

E’ stata nominata consigliera della rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. Si occuperà dei temi della violenza sulle donne e sulle molestie di genere. La scelta è stata contestata da diverse associazioni studentesche e Lgbtq+ che hanno parlato di “posizioni omofobe” sottolineando la sua adesione “all’appello del Centro studi Livatino contro la legge Cirinnà sulle unioni civili”.