ROMA – Banca Etruria: Pierluigi, papà di Maria Elena Boschi, indagato per la vendita delle obbligazioni. Pierluigi Boschi è indagato per la vendita delle obbligazioni subordinate alla clientela retail di Banca Etruria. La notizia giunge a pochi giorni dalle affermazioni del pm di Arezzo Roberto Rossi che, audito in Parlamento dalla Commissione di inchiesta sulle banche, aveva negato procedimenti giudiziari a carico del padre del ministro Maria Elena Boschi.

“Tutto quello che avevo da dire l’ho detto in commissione giovedì scorso”, ha dichiarato Roberto Rossi non appena sono giunte le indiscrezioni sul fascicolo aperto in procura per indagare sul cda di Banca Etruria, presieduto da Giuseppe Fornasari e di cui faceva parte Pierluigi Boschi, padre dell’attuale sottosegretario Maria Elena, per falso in prospetto e ricorso abusivo al credito. Tutto sarebbe partito dalle sanzioni da 2,7 milioni di euro elevate da Consob a settembre agli amministratori, sanzioni per le quali sono già scattati i ricorsi.