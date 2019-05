Europee 2019, Beppe Grillo: “Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani”

ROMA – Cita Radio Maria e i Canti Gregoriani Beppe Grillo, via Twitter, per commentare la sconfitta alle Europee del M5S. “Oggi – scrive Beppe Grillo con la solita ironia – Radio Maria e Canti Gregoriani”. Stop. Non una parola di più. Un riferimento, quello di Beppe Grillo, probabilmente anche alle numerose citazioni religiose fatte da Matteo Salvini in campagna elettorale.

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, inoltre, ha subito anche lo smacco della vittoria del Partito Democratico nella sua terra.

Il Partito Democratico, infatti, è il primo partito nel seggio 617 di Genova Sant’Ilario dove vota proprio Beppe Grillo. Il Pd è seguito da Lega, M5S, FdI e Forza Italia. Su 435 voti validi, 3 schede bianche e 6 nulle, il Pd ha ottenuto 150 voti, il 34,5% del totale, la Lega 116 preferenze, il 26,7%, il M5S 57 voti (13%), Fratelli d’Italia 39 voti (9%) e Forza Italia 24 voti (5,5%). Fonte: Ansa.