Europee 2019, circoscrizione Centro: Lega prima anche qui, M5s doppiato

ROMA – Europee 2019. La Lega primo partito d’Italia in qualche modo ce lo aspettavamo. La Lega primo partito al Centro forse ce lo potevamo anche aspettare. Ma la Lega a più del doppio del Movimento 5 Stelle ben al di sotto del Po…era più difficile prevederlo.

Eppure è così. Con il 33,45% dei consensi, la Lega è il partito più votato nella circoscrizione del Centro Italia (Toscana, Marche, Umbria e Lazio), secondo i dati del Viminale quando i seggi scrutati sono quasi stati completati (11.798 su 11.823). Il secondo partito risulta il Pd con il 26,82%, seguito da M5s (15,95%), Fdi (6,98%), Fi (6,25%).

Il partito di Salvini è ormai una realtà consolidata anche in regioni tradizionalmente “rosse” come Toscana e Umbria, storicamente democristiane come le Marche e anche dalle parti di Roma, dove si comincia a sentire odore di Sud. (Fonti Ansa e Viminale).