ROMA – Lega in testa con il 31%, Partito democratico avanti di una incollatura (22,5%) al Movimento 5 Stelle (21,8%), Forza Italia all’8,8% e Fratelli d’Italia al 5,0%. Sono gli orientamenti di voto per le imminenti elezioni europee 2019 registrati nel sondaggio Swg per La7 su un campione di 1500 soggetti maggiorenni residenti in Italia, tra il 24 ed il 29 aprile.

Rapportati ai dati del 23 aprile scorso, quelli di oggi indicano un calo del – 0,7% per la Lega e del – 0,5% per il M5s, una crescita dello 0,5 per il Pd, dello 0,4 per Fi e dello 0,2 per Fdi.

Nell’ultima settimana le intenzioni di voto segnalano un arretramento delle forze di governo e una generale ripresa dei partiti di opposizione. Pesano le liti nella maggioranza con i partiti impegnati a marcare il territorio in vista delle elezioni di maggio. Pesa la situazione economica sebbene proprio oggi l’Istat registri dati di crescita ancora flebili ma incoraggianti specie per l’uscita dalla recessione tecnica seguita ai due trimestri col segno meno. (fonte Ansa)

Lega: 31% (-0,7%)

Pd: 22,5% (+0,5%)

M5S: 21,8% (-0,5%)

Forza Italia: 8,8% (+0,4%)

Fratelli d’Italia: 5% (+0,2%)