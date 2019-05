ROMA – Una persona, ubriaca, ha tentato di aggredire il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, ma è stata bloccata dai carabinieri ed arrestata. Tutto è accaduto ieri sera, giovedì 23 maggio, a Tolmezzo nel corso di un comizio elettorale, dove erano presenti assieme al governatore anche vari esponenti politici.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza aveva interrotto più volte l’evento. Poi improvvisamente ha cercato di scagliarsi contro il presidente Fedriga e solo con il tempestivo intervento del comandante del Nucleo Radiomobile dell’Arma, con il quale è venuto a colluttazione, è stato bloccato. L’aggressore è stato, quindi, condotto in caserma dove ha profferito frasi minacciose e oltraggiose nei confronti di un sottufficiale, rifiutandosi anche di declinare le proprie generalità. Il soggetto è stato quindi posto in stato di arresto per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza e rifiuto di fornire proprie indicazioni e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fonte: Agi.