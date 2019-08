Everest, ritorna a Giovinazzo il campus dei giovani di Forza Italia

BARI- Anche quest’anno si terrà a Giovinazzo, in provincia di Bari, presso il villaggio Riva del Sole, Everest, il campus dei giovani di Forza Italia organizzato con la Fondazione Italia Protagonista, fondata dal senatore Maurizio Gasparri, che supporta tradizionalmente questa iniziativa.

Tre giorni di dibattiti e incontri in cui le giovani promesse di Forza Italia avranno l’occasione di stare a tu per tu con esponenti nazionali della politica e delle Istituzioni.

La discussione sarà strettamente legata agli avvenimenti in corso in questi giorni, sia per quanto riguarda la crisi politica, che per quanto riguarda le future prospettive di Forza Italia e del centrodestra.

Da Everest fanno sapere che: “Stanno confermando la loro presenza tutti i principali esponenti di Forza Italia e, come di consueto, Silvio Berlusconi utilizzerà questa occasione per un messaggio che orienterà l’azione del movimento in questa delicata e complessa fase.

Come tutti gli anni hanno aderito diverse centinaia di giovani per i quali Campus Everest è un’occasione di confronto e di formazione politica.

La ‘spiaggia’ di Forza Italia e di Forza Italia Giovani sarà, come sempre, positiva e propositiva. Soprattutto in un momento così delicato ed intenso per la politica italiana.”

Il programma

La manifestazione durerà tre giorni, da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre.

Si aprirà alle 15.30 di venerdì con gli interventi di tutti gli esponenti pugliesi di Forza Italia ed un confronto tra i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra della regione.

Tra gli altri gli interventi di uno dei principali organizzatori, il consigliere regionale Domenico Damascelli, del coordinatore regionale, onorevole Mauro D’Attis e del vice coordinatore, senatore Dario Damiani.

Ci saranno amministratori, parlamentari, consiglieri regionali ed esponenti di tutte le province pugliesi.

Nel corso del pomeriggio interverrà la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, che si confronterà con i giovani di Everest.

Nella giornata di sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 21.00 ci sarà un ‘microfono aperto’ in cui tutti i principali esponenti di Forza Italia e i rappresentanti del mondo giovanile, guidati dal loro nuovo leader, Marco Bestetti, avanzeranno proposte per il rilancio del partito e del centrodestra.

Interverranno nel pomeriggio i principali esponenti del partito e ovviamente ci saranno il vicepresidente Antonio Tajani, la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

Domenica interverranno altri dirigenti di Forza Italia e ci sarà un’assemblea del movimento giovanile, che sotto la guida del nuovo responsabile programmerà la propria azione per i prossimi mesi.