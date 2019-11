Ex Ilva, ressa per Conte a Taranto: “Non ho la soluzione in tasca. Cosa volete?”. I manifestanti: “La chiusura”

ROMA – Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Taranto per partecipare al Consiglio di Fabbrica dei sindacati dell’ex Ilva ma, prima di entrare in fabbrica, dove è in corso uno sciopero, è stato circondato da una folla di cittadini che lo attendevano fuori dai cancelli.

“Parlerò con tutti ma con calma” dice Conte tra la folla.

“Basta chiacchiere – urlano alcuni cittadini – Qui sono più i morti che i bambini. Vogliamo la chiusura. Noi vogliamo vivere. Vai in ospedale. Vai a vedere i bimbi fare le chemio”.

Dopo qualche minuto è poi nato un botta e risposta tra il premier e alcuni cittadini che gli chiedevano di chiudere l’impianto.

“Non ho un’alternativa – gli risponde Conte – non ho una soluzione in tasca. Mittal va via, ora vediamo”.

Il premier a molti di loro chiede: “Cosa volete, la riconversione?”. Ma il gruppo che lo assedia ha una parola d’ordine: “Chiusura”.

Tanti gli appelli lanciati al premier: “Vogliamo essere difesi non presi in giro presidente”, “Via lo scudo per Mittal”, “A Taranto è concesso tutto”, “La vita dei tarantini vale meno di quelli di Genova?”.

“Io – racconta uno degli operai dell’acciaieria – faccio l’operaio qui a Ilva e ogni giorno mi vergogno perché so che creo un danno alla mia famiglia”.

Conte poi è riuscito ad entrare nello stabilimento dove incontrerà gli operai del Consiglio di fabbrica.

Fonte: Ansa.